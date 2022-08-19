В Екатеринбурге на год раньше открыли съезд с Макаровского моста

20 августа 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Автомобилисты теперь могут ездить по Гражданской под мостом Фото: Размик Закарян © URA.RU Съезд по улице Гражданской с выходом на улицу Николая Никонова под Макаровским мостом открыли раньше срока. Об этом URA.RU сообщил вице-мэр Рустам Галямов, курировавший объект. В Екатеринбурге раньше срока сдали Макаровский мост. Масштабная реконструкция объекта завершилась в октябре 2021 года, но строители продолжали работы на улице Гражданской. Она должна была уйти под мост и выйти на улицу Николая Никонова. Полностью закончить строительство планировалось в 2023 году, но объект сдали на год раньше, сообщил агентству Галямов. Екатеринбург празднует 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции. В рамках праздника вечером на Макаровском мосту планируется устроить светомузыкальное шоу.

Съезд по улице Гражданской с выходом на улицу Николая Никонова под Макаровским мостом открыли раньше срока. Об этом URA.RU сообщил вице-мэр Рустам Галямов, курировавший объект. В Екатеринбурге раньше срока сдали Макаровский мост. Масштабная реконструкция объекта завершилась в октябре 2021 года, но строители продолжали работы на улице Гражданской. Она должна была уйти под мост и выйти на улицу Николая Никонова. Полностью закончить строительство планировалось в 2023 году, но объект сдали на год раньше, сообщил агентству Галямов. Екатеринбург празднует 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции. В рамках праздника вечером на Макаровском мосту планируется устроить светомузыкальное шоу.