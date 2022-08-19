19 августа 2022

В тюменском селе водитель погиб, въехав в железнодорожный переезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
В результате ДТП в селе Новая Заимка погиб 43-летний водитель Фото:

В селе Новая Заимка Тюменской области водитель погиб после въезда в железнодорожный переезд. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

«В селе Новая Заимка автомобиль „Лада“ въехал в конструкцию железнодорожного переезда. 43-летний водитель в результате ДТП оказался заблокирован в автомобиле. Мужчина скончался», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

По словам знакомых погибшего, водитель был пьян. В пресс-службе УГИБДД Тюменской области отметили, что ранее автомобилист был лишен прав за пьяное вождение. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее URA.RU писало, на трассе Тюмень — Омск пьяный водитель устроил смертельное ДТП. В результате аварии, погибла 37-летняя пассажирка.

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В селе Новая Заимка Тюменской области водитель погиб после въезда в железнодорожный переезд. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. «В селе Новая Заимка автомобиль „Лада“ въехал в конструкцию железнодорожного переезда. 43-летний водитель в результате ДТП оказался заблокирован в автомобиле. Мужчина скончался», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции. По словам знакомых погибшего, водитель был пьян. В пресс-службе УГИБДД Тюменской области отметили, что ранее автомобилист был лишен прав за пьяное вождение. Обстоятельства трагедии выясняются. Ранее URA.RU писало, на трассе Тюмень — Омск пьяный водитель устроил смертельное ДТП. В результате аварии, погибла 37-летняя пассажирка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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