В селе Новая Заимка Тюменской области водитель погиб после въезда в железнодорожный переезд. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.
«В селе Новая Заимка автомобиль „Лада“ въехал в конструкцию железнодорожного переезда. 43-летний водитель в результате ДТП оказался заблокирован в автомобиле. Мужчина скончался», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.
По словам знакомых погибшего, водитель был пьян. В пресс-службе УГИБДД Тюменской области отметили, что ранее автомобилист был лишен прав за пьяное вождение. Обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее URA.RU писало, на трассе Тюмень — Омск пьяный водитель устроил смертельное ДТП. В результате аварии, погибла 37-летняя пассажирка.
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