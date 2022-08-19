В результате ДТП в селе Новая Заимка погиб 43-летний водитель Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В селе Новая Заимка Тюменской области водитель погиб после въезда в железнодорожный переезд. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

«В селе Новая Заимка автомобиль „Лада“ въехал в конструкцию железнодорожного переезда. 43-летний водитель в результате ДТП оказался заблокирован в автомобиле. Мужчина скончался», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

По словам знакомых погибшего, водитель был пьян. В пресс-службе УГИБДД Тюменской области отметили, что ранее автомобилист был лишен прав за пьяное вождение. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее URA.RU писало, на трассе Тюмень — Омск пьяный водитель устроил смертельное ДТП. В результате аварии, погибла 37-летняя пассажирка.