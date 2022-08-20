Польша ответит РФ на размещение «Кинжалов» под Калининградом

Польша давно укрепляет восточный фланг НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Польша будет сотрудничать с НАТО, чтобы ответить на действия России по размещению в Калининградской области российских истребителей с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Такое заявление сделал заместитель министра национальной обороны республики Войчех Скуркевич.

«Наши действия — в консультации с нашими союзниками НАТО — будут оставаться адекватными действиям РФ в Калининградской области. Эти гарантии были и остаются в силе», — его слова публикует Польское агентство печати.

Скуркевич пояснил, что Польша давно укрепляет восточный фланг НАТО, увеличивает число войск. Он добавил, что раз Польша состоит в Североатлантическом альянсе, то находится «в полной безопасности».

18 августа в Калининградскую область были переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Они будут нести боевое дежурство круглосуточно. В Британии уже признали беззащитность перед российскими «Кинжалами».