Польша ответит РФ на размещение «Кинжалов» под Калининградом

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Польша давно укрепляет восточный фланг НАТО Фото:

Польша будет сотрудничать с НАТО, чтобы ответить на действия России по размещению в Калининградской области российских истребителей с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Такое заявление сделал заместитель министра национальной обороны республики Войчех Скуркевич.

«Наши действия — в консультации с нашими союзниками НАТО — будут оставаться адекватными действиям РФ в Калининградской области. Эти гарантии были и остаются в силе», — его слова публикует Польское агентство печати.

Скуркевич пояснил, что Польша давно укрепляет восточный фланг НАТО, увеличивает число войск. Он добавил, что раз Польша состоит в Североатлантическом альянсе, то находится «в полной безопасности».

18 августа в Калининградскую область были переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Они будут нести боевое дежурство круглосуточно. В Британии уже признали беззащитность перед российскими «Кинжалами».

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Польша будет сотрудничать с НАТО, чтобы ответить на действия России по размещению в Калининградской области российских истребителей с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Такое заявление сделал заместитель министра национальной обороны республики Войчех Скуркевич. «Наши действия — в консультации с нашими союзниками НАТО — будут оставаться адекватными действиям РФ в Калининградской области. Эти гарантии были и остаются в силе», — его слова публикует Польское агентство печати. Скуркевич пояснил, что Польша давно укрепляет восточный фланг НАТО, увеличивает число войск. Он добавил, что раз Польша состоит в Североатлантическом альянсе, то находится «в полной безопасности». 18 августа в Калининградскую область были переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Они будут нести боевое дежурство круглосуточно. В Британии уже признали беззащитность перед российскими «Кинжалами».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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