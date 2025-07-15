Россиян хотят штрафовать за VPN и поисковые запросы: что могут признать незаконным

За использование VPN и поисковые запросы экстремистских материалов в России намерены ввести штрафы. Их размеры варьируются от 3000 рублей до полумиллиона. За какие действия в интернете они грозят россиянам — в материале URA.RU.
Штрафы
На рассмотрение в Госдуму внесены поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей за поиск в экстремистских материалов в интернете. Речь идет и о доступе к таким материалам с использованием VPN-сервисов.
За рекламу таких «программных средств», которые запрещены в России с 1 марта прошлого года, полагается штраф от 50 000 до 80 000 рублей для граждан, для должностных лиц — 80 000 — 100 000 рублей. Юридические лица подвергнутся штрафу от 200 000 до 500 000 рублей.
Комитет Госдумы одобрил инициативу
Поправки о введении штрафов до 5000 рублей для граждан за поиск экстремистский материалов в интернете Комитет Госдумы одобрил. Об этом сообщает РИА Новости.
За распространение рекламы средств доступа к инфоресурсам, к которым он ограничен, предлагается увеличить штраф в сто раз. Его размер может достигать 500 000 рублей.
Что говорят эксперты
Ранее в России не было ответственности за потребление контента. Выявить, что именно искал человек в интернете, можно с помощью истории браузера. Эта информация доступна также операторам связи. Эксперты ожидают, что для проверки устройств, вероятно, будут задействованы уличные патрули, пишет Forbes.
«Для выявления такого нарушения можно использовать историю поисков в аккаунте Google либо на изъятом устройстве проверять историю браузера и результаты автозаполнения. Также помогут выявлять читателей „запрещенки“ операторы связи: если трафик пользователей не защищен специальными средствами, операторы прекрасно видят, и какие приложения пользователь запускает, и на какие сайты заходит», — считает специалист по цифровой безопасности юрист Станислав Селезнев, пишет Forbes.
Можно ли отключить историю поисковых запросов
В настройках массовых зарубежных поисковиков можно отключить историю поиска. К примеру, это возможно при использовании Google.
Чтобы отключить историю поиска в YouTube, необходимо отдельно отключить историю просмотров и отказаться от функции подписки на каналы. В Telegram и Whatsapp* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской в РФ) можно настроить автоудаление переписки и стирать поисковые запросы вручную.
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