Трамп поверил в серьезность намерений Путина принести мир на Украину

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Трамп поверил желанию Путина закончить конфликт на Украине мирным путем
Трамп поверил желанию Путина закончить конфликт на Украине мирным путем Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп хочет верить, что российский лидер Владимир Путин заинтересован в урегулировании украинского конфликта. Об этом Трамп сообщил журналистам 15 июля по возвращении в Вашингтон из Пенсильвании, передает Fox News.

«Он часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем», — отметил Дональд Трамп в разговоре с журналистами.

По его словам, Россия якобы не подтвердила свои намерения конкретными действиями. Президент США подчеркнул, что Киеву и Москве должно хватить 50 дней для урегулирования конфликта.

Ранее Трамп поставил России условие: Москва должна закончить конфликт на Украине за 50 дней, иначе США введут 100%-ные пошлины на российские товары. Подробнее о том, почему угрозы президента США не подействуют на Россию, — в материале URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп хочет верить, что российский лидер Владимир Путин заинтересован в урегулировании украинского конфликта. Об этом Трамп сообщил журналистам 15 июля по возвращении в Вашингтон из Пенсильвании, передает Fox News. «Он часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем», — отметил Дональд Трамп в разговоре с журналистами. По его словам, Россия якобы не подтвердила свои намерения конкретными действиями. Президент США подчеркнул, что Киеву и Москве должно хватить 50 дней для урегулирования конфликта. Ранее Трамп поставил России условие: Москва должна закончить конфликт на Украине за 50 дней, иначе США введут 100%-ные пошлины на российские товары. Подробнее о том, почему угрозы президента США не подействуют на Россию, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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