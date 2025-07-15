15 июля 2025

В ГД одобрили идею штрафовать россиян за VPN и поисковые запросы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россиян будут штрафовать за поисковые запросы
Россиян будут штрафовать за поисковые запросы Фото:

В Госдуме РФ одобрили поправки к законодательству, которые вводят штрафы до 5 тысяч рублей за поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете. Кроме того, за рекламу средств доступа к ограниченным инфоресурсам предлагается накладывать штрафы до 500 тысяч рублей.

«Комитет Госдумы одобрил поправки о введении штрафов до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Распространение рекламы средств доступа к инфоресурсам, доступ к которым ограничен, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей», — сообщает РИА Новости.

Ранее российские власти уже обсуждали идею введения штрафов за размещение рекламы в запрещенных на территории РФ соцсетях. Публикация рекламы в этих соцсетях рассматривается как административное правонарушение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме РФ одобрили поправки к законодательству, которые вводят штрафы до 5 тысяч рублей за поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете. Кроме того, за рекламу средств доступа к ограниченным инфоресурсам предлагается накладывать штрафы до 500 тысяч рублей. «Комитет Госдумы одобрил поправки о введении штрафов до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Распространение рекламы средств доступа к инфоресурсам, доступ к которым ограничен, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей», — сообщает РИА Новости. Ранее российские власти уже обсуждали идею введения штрафов за размещение рекламы в запрещенных на территории РФ соцсетях. Публикация рекламы в этих соцсетях рассматривается как административное правонарушение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...