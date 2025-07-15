В российском аэропорту прогремел взрыв, пострадал мужчина

В Донецком аэропорту во время строительных работ ранен мирный житель. Причиной стал подрыв на взрывоопасном предмете, оставленном украинскими военными. Об этом сообщило в своем telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР, занимающееся документированием военных преступлений Украины.
«Донецк (Киевский район): в результате детонации ВОП при проведении строительных работ на территории Донецкого аэропорта им. С.С. Прокофьева по ул. Взлетной ранен сотрудник ООО „Технострой-групп“ — мужчина 1979 года рождения», — говорится в информации telegram-канала «Факты военных преступлений Украины».
Помимо этого, в результате сброса взрывоопасного устройства с украинского дрона в городе Енакиево были повреждены три легковых автомобиля. Также зафиксирована атака беспилотников-камикадзе, в результате которой пострадали два многоквартирных жилых дома: один расположен на улице Артема, второй — на улице Университетской.
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