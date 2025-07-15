15 июля 2025

В российском аэропорту прогремел взрыв, пострадал мужчина

В аэропорту Донецка взорвался предмет, подложенный украинскими войсками
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина подорвался на взрывоопасном предмете
Мужчина подорвался на взрывоопасном предмете Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Донецком аэропорту во время строительных работ ранен мирный житель. Причиной стал подрыв на взрывоопасном предмете, оставленном украинскими военными. Об этом сообщило в своем telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР, занимающееся документированием военных преступлений Украины.

«Донецк (Киевский район): в результате детонации ВОП при проведении строительных работ на территории Донецкого аэропорта им. С.С. Прокофьева по ул. Взлетной ранен сотрудник ООО „Технострой-групп“ — мужчина 1979 года рождения», — говорится в информации telegram-канала «Факты военных преступлений Украины».

Помимо этого, в результате сброса взрывоопасного устройства с украинского дрона в городе Енакиево были повреждены три легковых автомобиля. Также зафиксирована атака беспилотников-камикадзе, в результате которой пострадали два многоквартирных жилых дома: один расположен на улице Артема, второй — на улице Университетской. 

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В Донецком аэропорту во время строительных работ ранен мирный житель. Причиной стал подрыв на взрывоопасном предмете, оставленном украинскими военными. Об этом сообщило в своем telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР, занимающееся документированием военных преступлений Украины. «Донецк (Киевский район): в результате детонации ВОП при проведении строительных работ на территории Донецкого аэропорта им. С.С. Прокофьева по ул. Взлетной ранен сотрудник ООО „Технострой-групп“ — мужчина 1979 года рождения», — говорится в информации telegram-канала «Факты военных преступлений Украины». Помимо этого, в результате сброса взрывоопасного устройства с украинского дрона в городе Енакиево были повреждены три легковых автомобиля. Также зафиксирована атака беспилотников-камикадзе, в результате которой пострадали два многоквартирных жилых дома: один расположен на улице Артема, второй — на улице Университетской. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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