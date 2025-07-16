Цены на яйца в РФ привели к массовым убийствам кур-несушек

В России фиксируются случаи массового выбрасывания кур, связанные с убытками производителей. Многие теряют большие суммы из-за падения цен на яйца. Об этом сообщила заместитель председателя объединения производителей в Чувашии Ксения Сумкова.
По словам заместителя председателя объединения производителей в Чувашии Ксении Сумковой, ситуация стала следствием резкого падения закупочных цен на яйца в конце весны — начале лета. «Падение цен началось до Пасхи, но наиболее резкое снижение произошло в конце мая — начале июня. В июне оптовая стоимость яиц первой категории составляла около 2 рублей за штуку (это крупный опт, нефасованная продукция). Сейчас цена немного восстановилась и составляет порядка 3,5 рубля», — рассказала Сумкова «Известиям». При этом она отметила, что себестоимость одного яйца находится в пределах 4–5 рублей в зависимости от региона и масштабов предприятия. В итоге производители несут значительные убытки
В результате многие хозяйства оказались неспособны покрывать затраты на содержание поголовья, что привело к вынужденному избавлению от птицы. В Удмуртии неизвестные выгрузили около трех тысяч кур-несушек на территорию бывшей фермы без условий для содержания, после чего птицы разбежались по окрестностям и начали погибать от голода.
В Краснодарском крае разразился скандал вокруг птицефабрики в станице Новомышастовской, где из-за нехватки корма под угрозой гибели оказалось примерно 150 тысяч кур. Такая ситуация сложилась в результате долгов предприятия и последующего ареста его имущества по решению суда по иску производителя комбикормов. Министерство сельского хозяйства разрабатывает меры по стабилизации ценовой ситуации на рынке, включая возможность введения фиксированной цены на яйца.
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