От поддержки участников СВО до цифрового рубля — какие законы приняла Госдума 15 июля

Госдума провела пленарное заседание, на котором приняла ряд законопроектов: новые меры поддержки для участников СВО и их семей, уголовное наказание за осквернение памятников защитника Отечества и публикацию изображений религиозных объектов без особых символов. Большинство из законов одобрены в третьем, окончательном чтении, и теперь будут направлены в Совфед для их дальнейшего согласования.
Новые законы обязывают банки ввести универсальный QR-код, устанавливают сроки внедрения цифрового рубля, позволяют допускать студентов третьих курсов к преподаванию, разрешают белорусам участвовать в выборах в России, обязывают владельцев земельных участков бороться с борщевиком и вводят новые пошлины для автовладельцев. Подробнее обо всех принятых Госдумой законопроектах — в материале URA.RU.
Меры поддержки участников СВО
Участники СВО и члены их семей освобождаются от уплаты госпошлин по судебным делам, которые взимаются за установление отцовства, родственных связей, принятии наследства, принадлежности документов, признание гражданина без вести отсутствующим или умершим. Обычно за это взимается три тысячи рублей. Речь идет о сборах Верховного суда, судов общей юрисдикции и мировых судей.
Наказание за осквернение памятников
Уголовная ответственность будет введена за осквернение мемориалов и захоронений — памятников, стел, обелисков и других объектов, посвященных памяти погибших при защите Отечества или его интересов и дням воинской славы. Уголовная ответственность за эти действия будет аналогична действующей для случаев уничтожения или повреждения подобных сооружений.
Защита религиозных символов
Запрещается использовать изображения культовых зданий, объектов, геральдических знаков без религиозных символов основных традиционных вероисповеданий — креста, полумесяца, звезды Давида и других. Новый закон распространяется на СМИ, интернет, рекламу, товары, вывески, а также государственные и муниципальные символы. Он стал реакцией на обращения граждан, которые жаловались на ретушь и «затирание» религиозных символов традиционных вероисповеданий на изображениях культовых объектов.
Введение цифрового рубля
С 1 сентября 2026 года начнется массовое введение цифрового рубля. Вместе с ним джля банков станет обязательным универсальный QR-код, с помощью которого можно будет оплачивать товары, работы и услуги. Оператором услуг по предоставлению такого кода назначена Национальная система платежных карт (НСПК), принадлежащая Банку России. Предоставление услуги будет бесплатным для пользователей.
Наказание за немаркированные сигареты и вейпы
Вводится уголовная ответственность за производство, хранение, перевозка, сбыт и продажа сигарет, вейпов и другой табачной и никотиносодержащей продукции без обязательной маркировки и информации, которая предусмотрена законодательством. Если стоимость проданной таким образом продукции превысит 100 тысяч рублей, то последует наказание в соответствии с Уголовным кодексом, если сумма превысит миллион рублей — деяние будет считаться совершенным в особо крупном размере. Закон направлен на борьбу с нелегальным рынком.
Допустить студентов в школы
Студенты вузов, завершившие третий курс как по педагогическим, так и по непедагогическим направлениям, смогут работать учителями или преподавателями в соответствии с получаемой ими специальностью. Соответствие специальности студента учебному предмету, курсу или дисциплине будет определяться непосредственно работодателем, школой или колледжем. Закон направлен на снижение кадрового дефицита, помощь студентам в поиске работы по профессии во время учебы и повышение качества образования.
Закрепление студенческой семьи
Понятие «студенческая семья» должно быть закреплено в законодательстве о молодежной политике. Это позволит расширить меры поддержки молодых семей. По данному закону студенческой семьей считаются супруги в возрасте до 35 лет, являющиеся студентами, курсантами, аспирантами, ординаторами, адъюнктами или ассистентами-стажёрами.
Защита детей от посторонних
Лагеря будут составлять внутренние правила безопасности детей на основе тех, которые разработают субъекты РФ. Этот закон направлен на защиту детей, особенно на пляжах и водоемах, где правилами будет четко определяться порядок пользования территорией, поведения на объектах и допуск к воде. Правила будут размещаться на официальных сайтах лагерей и в доступных местах на их территории. Регионы смогут установить административную ответственность за нарушение этих правил.
Признание организаций экстремистскими
Организация может получить статус экстремистской из-за наличия такого статуса у ее руководителя, основателя или участника. Это направлено на защиту общества от экстремистских сообществ.
Белорусы смогут участвовать в выборах РФ
Граждане Белоруссии, постоянно проживающие в России, смогут избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. «Инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин. Соответствующий протокол участия белорусов в выборах внес в Думу президент РФ Владимир Путин.
Борьба с борщевиком
Владельцы земельных участков обязаны бороться с борщевиком и другими опасными видами сорняков. Целью закона является предотвращение неконтролируемого распространения опасных растений по России. Также закон обязует к такой борьбе и обладателей публичного сервитута — права собственности на земельный участок, принадлежащий государству или муниципалитету, например, с целью строительства и эксплуатации автомобильных и железных дорого, линий электропередач, трубопроводов.
Обеспечение лекарствами тяжелобольных
Правительство РФ может предоставлять регионам средства из бюджета для обеспечения тяжелобольных граждан необходимыми лекарствами. Это будет применяться в том случае, если регион самостоятельно не может выполнить эти обязанности. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года.
Также правительство может утверждать порядок и критерии подтверждения невозможности субъекта выполнить эти обязанности. Это направлено на установление причин неисполнения обязанностей субъектом: связаны ли они с ненадлежащим исполнением или вызваны объективными факторами.
Новые пошлины для автовладельцев и мигрантов
С сентября 2025 года вводятся новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов и повышаются ряд действующих. Законопроект принят Госдумой в первом чтении. Среди изменений:
- получение паспорта транспортного средства (ПТС) — с 800 рублей до 1200;
- внесение изменений в ПТС — с 350 рублей до 525;
- выдача свидетельства о регистрации транспортного средства — с 500 рублей до 1500 на бумажной основе и с 1500 до 4500 рублей на пластиковой основе нового поколения;
- выдача национального водительского удостоверения — с 2000 до 4000 рублей на пластиковой основе, с 3000 до 6000 рублей на основе нового поколения;
- выдача международного водительского удостоверения — с 1600 до 3200 рублей;
- выдача свидетельства о допуске транспорта к перевозке опасных грузов — с 1500 рублей до 2250, за продление — с 1000 до 1500;
- выдача металлических госзнаков "Транзит" для авто — с 1600 до 2400, бумажных знаков — с 200 до 300 рублей;
- выдача государственных регистрационных знаков на авто — с 2000 до 3000 рублей, на мотоциклы и прицепы — с 1500 до 2250 рублей;
- выдача свидетельства о соответствии авто с внесенными в его конструкция изменениями требованиям безопасности — до 4500 рублей;
- выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства — до 3000 рублей.
Ужесточение закона об иноагентах
Для возбуждения уголовного дела по статье о нарушении порядка деятельности иноагента будет достаточно одного административного правонарушения. Ранее уголовная ответственность наступала только при двух таких нарушениях, совершенных в течение года. Законопроект одобрен Госдумой в первом чтении.
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