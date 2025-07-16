Россиян порадовали новостью о туалетах в поездах

В российских поездах пропадет понятие «санитарной зоны»
© Служба новостей «URA.RU»
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В России скоро пропадут поезда, в которых перед остановкой закрывают туалеты
В России скоро пропадут поезда, в которых перед остановкой закрывают туалеты Фото:

В вагонах РЖД практически не осталось гравитационных туалетов, а в течение ближайших лет от них откажутся полностью, как и от понятия «санитарная зона», когда туалеты закрывают за несколько минут до и после остановки на станциях. Об этом 15 июля сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников.

«Их уже сейчас единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходится использовать эти вагоны, то это какие-то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок... [В санитарных зонах] не будет необходимости», — рассказал Колесников в интервью РИА Новости.

 Теперь в новых вагонах используются современные системы сбора и утилизации отходов, что позволяет пассажирам пользоваться санузлами без ограничений на всем протяжении маршрута. Ранее пассажиры сталкивались с необходимостью заранее планировать посещение туалета из-за санитарных зон, однако переход на новые технологии делает такие меры избыточными. Полный отказ от устаревших систем планируется завершить в ближайшие годы, сообщили в руководстве РЖД.

Ранее РЖД анонсировали масштабную закупку новых составов пригородных поездов. Они будут распределены по различным регионам России в 2025 году.

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В вагонах РЖД практически не осталось гравитационных туалетов, а в течение ближайших лет от них откажутся полностью, как и от понятия «санитарная зона», когда туалеты закрывают за несколько минут до и после остановки на станциях. Об этом 15 июля сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников. «Их уже сейчас единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходится использовать эти вагоны, то это какие-то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок... [В санитарных зонах] не будет необходимости», — рассказал Колесников в интервью РИА Новости.  Теперь в новых вагонах используются современные системы сбора и утилизации отходов, что позволяет пассажирам пользоваться санузлами без ограничений на всем протяжении маршрута. Ранее пассажиры сталкивались с необходимостью заранее планировать посещение туалета из-за санитарных зон, однако переход на новые технологии делает такие меры избыточными. Полный отказ от устаревших систем планируется завершить в ближайшие годы, сообщили в руководстве РЖД. Ранее РЖД анонсировали масштабную закупку новых составов пригородных поездов. Они будут распределены по различным регионам России в 2025 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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