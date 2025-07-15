15 июля 2025

Украина потеряла элитный полк, которым так дорожил главком ВСУ Сырский

Под Харьковом разгромили элитный штурмовой полк Сырского «Скала»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полк ВСУ потерял боеспособность на харьковском направлении, рассказали власти
Полк ВСУ потерял боеспособность на харьковском направлении, рассказали власти Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Десантно-штурмовой полк «Скала», который входил в число элитных подразделений ВСУ и считался личным проектом главкома Александра Сырского, понес значительные потери в Харьковской области и фактически утратил боеспособность на этом направлении. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

«Особый интерес вызывает ситуация с 425-м отдельным десантно-штурмовым полком „Скала“, который считался личным проектом [Сырского]. Это подразделение, экстренно переброшенное из Львовской области, понесло тяжелые потери в районе Мелового. Полк фактически перестал существовать как боевая единица», — сообщили ТАСС в пресс-службе УВД ВГА.

В администрации региона подчеркнули, что «Скала» рассматривался в ВСУ как элитное формирование, предназначенное для сдерживания российских наступательных действий. Однако, по оценке представителей УВД, даже отборные части украинской армии не смогли противостоять интенсивному огневому воздействию со стороны российских войск. В ведомстве также отметили, что потери этого подразделения могут сказаться на общем уровне обороноспособности ВСУ на харьковском направлении.

Ранее украинское командование уже перебрасывало элитные подразделения, в том числе из числа резервов, в районы активных боевых действий, например, под Юнаковку в Сумской области, что приводило к значительным потерям среди квалифицированных военных кадров. В Верховной раде предупреждали, что такие решения могут ослабить оборону ВСУ на других участках фронта.

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Десантно-штурмовой полк «Скала», который входил в число элитных подразделений ВСУ и считался личным проектом главкома Александра Сырского, понес значительные потери в Харьковской области и фактически утратил боеспособность на этом направлении. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области. «Особый интерес вызывает ситуация с 425-м отдельным десантно-штурмовым полком „Скала“, который считался личным проектом [Сырского]. Это подразделение, экстренно переброшенное из Львовской области, понесло тяжелые потери в районе Мелового. Полк фактически перестал существовать как боевая единица», — сообщили ТАСС в пресс-службе УВД ВГА. В администрации региона подчеркнули, что «Скала» рассматривался в ВСУ как элитное формирование, предназначенное для сдерживания российских наступательных действий. Однако, по оценке представителей УВД, даже отборные части украинской армии не смогли противостоять интенсивному огневому воздействию со стороны российских войск. В ведомстве также отметили, что потери этого подразделения могут сказаться на общем уровне обороноспособности ВСУ на харьковском направлении. Ранее украинское командование уже перебрасывало элитные подразделения, в том числе из числа резервов, в районы активных боевых действий, например, под Юнаковку в Сумской области, что приводило к значительным потерям среди квалифицированных военных кадров. В Верховной раде предупреждали, что такие решения могут ослабить оборону ВСУ на других участках фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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