15 июля 2025

Россиян собираются штрафовать за поисковые запросы

Россиян начнут штрафовать за поисковые запросы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России собираются ввести штраф за поиск экстремистских материалов в интернете
В России собираются ввести штраф за поиск экстремистских материалов в интернете Фото:

В Государственную думу РФ внесли законопроект с поправками в КоАП, предусматривающий введение штрафов за умышленный поиск и экстремистских материалов в интернете, а также за рекламу VPN-сервисов. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на текст инициативы.

Как отмечается в материале, документ предлагает наказывать пользователей, которые сознательно ищут или получают доступ к заведомо экстремистским материалам, используя любые способы обхода блокировок: «В частности, предусматривается ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов через интернет и использование VPN-сервисов для доступа к запрещенной информации», — уточняет Forbes.

Авторы инициативы считают, что распространение информации о способах обхода блокировок способствует доступу к противоправному контенту и нарушает действующее законодательство. Законопроект предлагает отдельную ответственность для лиц и организаций, занимающихся такой рекламой.

Ранее российские власти уже приняли решение о введении с 1 сентября 2025 года штрафов за размещение рекламы в запрещенных в России соцсетях, а также заявляли о намерении бороться с непрозрачными схемами рекламы в других интернет-ресурсах. Эти меры стали частью усилий по ужесточению контроля над распространением информации и рекламы в интернете, включая ограничения на использование сервисов обхода блокировок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Государственную думу РФ внесли законопроект с поправками в КоАП, предусматривающий введение штрафов за умышленный поиск и экстремистских материалов в интернете, а также за рекламу VPN-сервисов. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на текст инициативы. Как отмечается в материале, документ предлагает наказывать пользователей, которые сознательно ищут или получают доступ к заведомо экстремистским материалам, используя любые способы обхода блокировок: «В частности, предусматривается ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов через интернет и использование VPN-сервисов для доступа к запрещенной информации», — уточняет Forbes. Авторы инициативы считают, что распространение информации о способах обхода блокировок способствует доступу к противоправному контенту и нарушает действующее законодательство. Законопроект предлагает отдельную ответственность для лиц и организаций, занимающихся такой рекламой. Ранее российские власти уже приняли решение о введении с 1 сентября 2025 года штрафов за размещение рекламы в запрещенных в России соцсетях, а также заявляли о намерении бороться с непрозрачными схемами рекламы в других интернет-ресурсах. Эти меры стали частью усилий по ужесточению контроля над распространением информации и рекламы в интернете, включая ограничения на использование сервисов обхода блокировок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...