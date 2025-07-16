Германии необходимо приложить максимальные усилия, чтобы установить контакт с руководством России и возобновить дипломатические контакты на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.
«Германская сторона должна сделать все возможное, чтобы наладить контакт с Россией. Это наша просьба к Фридриху Мерцу, который занимает пост канцлера ФРГ с 6 мая, но до сих пор не разговаривал с Владимиром Путиным по телефону», — сказал в эфире телеканала NTV Хрупалла.
Ранее сопредседатель АдГ Тино Хрупалла уже публично призывал канцлера ФРГ Мерца начать диалог с ВПутиным для поиска решений по Украине. Президент России в июне подтвердил готовность Москвы к контактам с Берлином, если инициатива будет исходить от немецкого руководства.
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