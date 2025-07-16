В Германии потребовали от канцлера наладить контакт с Путиным

NTV: в ФРГ призывают Мерца созвониться с Путиным и наладить отношения
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Москва и готова к взаимодействию, если этого захочет Мерц
Москва и готова к взаимодействию, если этого захочет Мерц Фото:

Германии необходимо приложить максимальные усилия, чтобы установить контакт с руководством России и возобновить дипломатические контакты на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.

«Германская сторона должна сделать все возможное, чтобы наладить контакт с Россией. Это наша просьба к Фридриху Мерцу, который занимает пост канцлера ФРГ с 6 мая, но до сих пор не разговаривал с Владимиром Путиным по телефону», — сказал в эфире телеканала NTV Хрупалла. 

Ранее сопредседатель АдГ Тино Хрупалла уже публично призывал канцлера ФРГ Мерца начать диалог с ВПутиным для поиска решений по Украине. Президент России в июне подтвердил готовность Москвы к контактам с Берлином, если инициатива будет исходить от немецкого руководства.

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Германии необходимо приложить максимальные усилия, чтобы установить контакт с руководством России и возобновить дипломатические контакты на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла. «Германская сторона должна сделать все возможное, чтобы наладить контакт с Россией. Это наша просьба к Фридриху Мерцу, который занимает пост канцлера ФРГ с 6 мая, но до сих пор не разговаривал с Владимиром Путиным по телефону», — сказал в эфире телеканала NTV Хрупалла.  Ранее сопредседатель АдГ Тино Хрупалла уже публично призывал канцлера ФРГ Мерца начать диалог с ВПутиным для поиска решений по Украине. Президент России в июне подтвердил готовность Москвы к контактам с Берлином, если инициатива будет исходить от немецкого руководства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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