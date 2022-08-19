Тюменский рэпер OG Buda разбил iPhone фаната. Видео

19 августа 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Рэперу OG Buda не понравилось, что фанат запрыгнул на сцену Фото: Размик Закарян © URA.RU Тюменский рэпер OG Buda (Григорий Ляхов) во время концерта в Сочи выхватил смартфона у фаната, забравшегося на сцену, и выкинул его за кулисы. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников клуба PLATFORMA, где выступал музыкант. Позже пострадавший опубликовал в соцсетях видеозапись инцидента и фотографию разбитого Apple iPhone 12. «Подростки во время концерта несколько раз выбегали из толпы на сцену, хотя исполнитель несколько раз предупредил их, что этого не следует делать. Когда очередной молодой человек подбежал к артисту и начал его снимать, OG Buda выхватил у него телефон и выбросил», — сообщил сотрудник бара журналисту агентства. Он уточнил, что смартфон при этом остался цел. Тем не менее, пострадавший подросток после инцидента опубликовал фотографию разбитого Apple iPhone 12. OG Buda (Григорий Ляхов) является сыном тюменского криминального авторитета Алексея Ляхова, который был убит в 1994 году. В юном возрасте рэпер вместе с семьей переехал в Будапешт. По его собственному признанию, причиной стала «работа» отца, который был бандитом.

Тюменский рэпер OG Buda (Григорий Ляхов) во время концерта в Сочи выхватил смартфона у фаната, забравшегося на сцену, и выкинул его за кулисы. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников клуба PLATFORMA, где выступал музыкант. Позже пострадавший опубликовал в соцсетях видеозапись инцидента и фотографию разбитого Apple iPhone 12. «Подростки во время концерта несколько раз выбегали из толпы на сцену, хотя исполнитель несколько раз предупредил их, что этого не следует делать. Когда очередной молодой человек подбежал к артисту и начал его снимать, OG Buda выхватил у него телефон и выбросил», — сообщил сотрудник бара журналисту агентства. Он уточнил, что смартфон при этом остался цел. Тем не менее, пострадавший подросток после инцидента опубликовал фотографию разбитого Apple iPhone 12. OG Buda (Григорий Ляхов) является сыном тюменского криминального авторитета Алексея Ляхова, который был убит в 1994 году. В юном возрасте рэпер вместе с семьей переехал в Будапешт. По его собственному признанию, причиной стала «работа» отца, который был бандитом.