У строителей ХМАО есть шанс на новые компенсации на фоне санкций

22 августа 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

Застройщики могут получить дополнительное финансирование на подорожавшие проекты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ХМАО застройщики могут рассчитывать на новые компенсации из-за подорожавших стройматериалов. Теперь окружные и муниципальные власти могут дополнительно финансировать застройку свыше 30% от суммы контракта. URA.RU обсудило вопрос с экспертом в строительной отрасли — гендиректором союза «СРО «ОПУС» Сергеем Чабаном. «Данная норма, введенная постановлением правительства РФ, устанавливает, что стоимость строительных работ, проводимых в рамках 44-го федерального закона, может быть увеличена сверх лимита в 30% по согласованию с заказчиком. При этом механизм служит также определенной гарантией того, что при выполнении работ будут использованы материалы и оборудование надлежащего качества, ведь подрядчикам не придется экономить на всем», — заявил корреспонденту агентства Чабан. До этого момента власти могли дополнительно финансировать подорожавшие стройки, согласно постановлению правительства РФ, лишь в пределах 30% от суммы изначального контракта. Теперь этой мерой поддержки могут пользоваться еще и компании, которые занимаются реставрацией объектов культурного наследия. «Здесь присутствует положительный социальный эффект, ведь дело касается, в том числе, объектов искусства и культуры — в нашем государстве с богатой историей насчитываются тысячи объектов, нуждающихся в реставрации и реконструкции. И тут также не место дешевым и некачественным заменителям», — добавил эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что застройщикам в Югре могут снизить стоимость кредитования. Компании смогут рассчитывать на сниженную ставку, если внедрят в производство технологии информационного моделирования зданий. Подорожание стройматериалов и проблемы с логистикой в России начались из-за санкций, введенных рядом западных стран после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО застройщики могут рассчитывать на новые компенсации из-за подорожавших стройматериалов. Теперь окружные и муниципальные власти могут дополнительно финансировать застройку свыше 30% от суммы контракта. URA.RU обсудило вопрос с экспертом в строительной отрасли — гендиректором союза «СРО «ОПУС» Сергеем Чабаном. «Данная норма, введенная постановлением правительства РФ, устанавливает, что стоимость строительных работ, проводимых в рамках 44-го федерального закона, может быть увеличена сверх лимита в 30% по согласованию с заказчиком. При этом механизм служит также определенной гарантией того, что при выполнении работ будут использованы материалы и оборудование надлежащего качества, ведь подрядчикам не придется экономить на всем», — заявил корреспонденту агентства Чабан. До этого момента власти могли дополнительно финансировать подорожавшие стройки, согласно постановлению правительства РФ, лишь в пределах 30% от суммы изначального контракта. Теперь этой мерой поддержки могут пользоваться еще и компании, которые занимаются реставрацией объектов культурного наследия. «Здесь присутствует положительный социальный эффект, ведь дело касается, в том числе, объектов искусства и культуры — в нашем государстве с богатой историей насчитываются тысячи объектов, нуждающихся в реставрации и реконструкции. И тут также не место дешевым и некачественным заменителям», — добавил эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что застройщикам в Югре могут снизить стоимость кредитования. Компании смогут рассчитывать на сниженную ставку, если внедрят в производство технологии информационного моделирования зданий. Подорожание стройматериалов и проблемы с логистикой в России начались из-за санкций, введенных рядом западных стран после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам,