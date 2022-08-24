В Перми «Перекресток» заподозрили в незаконном продвижении водки

Возможно «Перекресток» нарушил закон о рекламе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермское УФАС подозревает торговую сеть «Перекресток» в нарушении закона о рекламе. Внимание привлек рекламный розыгрыш призов при покупке алкоголя, сообщает ведомство в своих официальных соцсетях.

«В Пермское УФАС России поступила жалоба на рекламу о проведении акции с участием алкогольной продукции, реализуемой АО „Перекресток“. В обращении указано, что на электронную почту заявителя поступило письмо с предложением принять участие в розыгрыше призов, обязательным условием которого является приобретение водки определенной марки», — сообщается в посте.

В ведомстве установили, что это — реклама, а по закону, при проведении рекламных акций, в которых нужно покупать алкогольную продукцию, предметом розыгрыша должен быть также спиртосодержащий товар. В данном случае, разыгрывались призы, не относящиеся к спиртосодержащей продукции, например, туристическая путевка, ужин в ресторане и другое. Пермское УФАС возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе к АО «Торговый дом «Перекресток», ООО Компания «Симпл» и ООО «Маркетинг Юнайтед». Рассмотрение дела назначено на 14 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские антимонопольщики оштрафовали ОАО «МРСК Урала». Причина — нарушение сроков подключения к электрическим сетям компании, которая ведет работы по разработке Сергеевского нефтяного месторождения в Верещагинском районе Пермского края.