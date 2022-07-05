Пермское УФАС наказало сетевиков из-за нефтяного месторождения

Сетевики затянули с подключением устройств на скважинах к электричеству Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермские антимонопольщики оштрафовали ОАО «МРСК Урала» за нарушение сроков подключения к электрическим сетям компании, которая ведет работы по разработке Сергеевского нефтяного месторождения в Верещагинском районе Пермского края. Подробности сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

«К нам обратилось ООО „Уральская нефтяная компания“ с жалобой на ОАО „МРСК Урала“. По условиям заключенных в 2021 году договоров, сетевики обязались до 10 февраля 2022 года подключить к электрическим сетям энергопринимающие устройства нефтяной компании, расположенные в районе разведочных скважин. Однако из-за затянувшихся бюрократических процедур этого не произошло», — сообщили в ведомстве.

Антимонопольное ведомство возбудило в отношении сетевой компании дело об административном правонарушении и в итоге признало ее виновной в нарушении правил технологического присоединения к электрическим сетям. ОАО «МРСК Урала» оштрафовали на 600 тысяч рублей.

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