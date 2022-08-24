Пермяков временно оставили без федеральных телеканалов

25 августа 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Перебои в трансляции возможны 25—26 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае в ряде населенных пунктов недоступна трансляция федеральных телеканалов. Это связано с проведением плановых профилактических работ. Информация опубликована на сайте Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра (подразделение РТРС). «Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах: Ошья, Узяр, Октябрьский», — говорится на сайте организации. Специалисты центра уточняют, что профилактические работы в указанных населенных пунктах проводятся 25—26 августа. В указанные даты возможны перебои в трансляции телеканалов, которые входят в два основных мультиплекса, РТРС-1 и РТРС-2. Каждый из мультиплексов включает в себя по 10 федеральных каналов, которые транслируются по всей территории России. В их числе «Первый канал», «Россия 1», «Матч», «НТВ» и другие.

В Пермском крае в ряде населенных пунктов недоступна трансляция федеральных телеканалов. Это связано с проведением плановых профилактических работ. Информация опубликована на сайте Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра (подразделение РТРС). «Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах: Ошья, Узяр, Октябрьский», — говорится на сайте организации. Специалисты центра уточняют, что профилактические работы в указанных населенных пунктах проводятся 25—26 августа. В указанные даты возможны перебои в трансляции телеканалов, которые входят в два основных мультиплекса, РТРС-1 и РТРС-2. Каждый из мультиплексов включает в себя по 10 федеральных каналов, которые транслируются по всей территории России. В их числе «Первый канал», «Россия 1», «Матч», «НТВ» и другие.