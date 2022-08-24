24 августа 2022

Пермяков временно оставили без федеральных телеканалов

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Перебои в трансляции возможны 25—26 августа Фото:

В Пермском крае в ряде населенных пунктов недоступна трансляция федеральных телеканалов. Это связано с проведением плановых профилактических работ. Информация опубликована на сайте Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра (подразделение РТРС).

«Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах: Ошья, Узяр, Октябрьский», — говорится на сайте организации. Специалисты центра уточняют, что профилактические работы в указанных населенных пунктах проводятся 25—26 августа.

В указанные даты возможны перебои в трансляции телеканалов, которые входят в два основных мультиплекса, РТРС-1 и РТРС-2. Каждый из мультиплексов включает в себя по 10 федеральных каналов, которые транслируются по всей территории России. В их числе «Первый канал», «Россия 1», «Матч», «НТВ» и другие.

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В Пермском крае в ряде населенных пунктов недоступна трансляция федеральных телеканалов. Это связано с проведением плановых профилактических работ. Информация опубликована на сайте Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра (подразделение РТРС). «Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах: Ошья, Узяр, Октябрьский», — говорится на сайте организации. Специалисты центра уточняют, что профилактические работы в указанных населенных пунктах проводятся 25—26 августа. В указанные даты возможны перебои в трансляции телеканалов, которые входят в два основных мультиплекса, РТРС-1 и РТРС-2. Каждый из мультиплексов включает в себя по 10 федеральных каналов, которые транслируются по всей территории России. В их числе «Первый канал», «Россия 1», «Матч», «НТВ» и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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