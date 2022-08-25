В Нижневартовске начался новый передел на коммунальном рынке

Жители утверждают, что нынешняя управляющая компания не дает им уйти в другую УК Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске «Управляющая компания №1» не дает жителям многоэтажки перейти в другую обслуживающую организацию. Об этом URA.RU сообщила председатель дома № 27 по улице Ленина Татьяна Сыпкина. Как рассказал агентству источник в сфере ЖКХ, в Нижневартовске наступил очередной этап передела коммунального рынка.

«Мы решили сменить управляющую компанию, но нынешняя УК в лице [директора] Дадеркина препятствует. Но мы все равно проголосовали, наши бюллетени на проверке в Ханты-Мансийске [в Жилстройнадзоре], и мы намерены уйти с УК №1. Он [директор] заставляет своих сотрудников ходить по дому и собирать подписи», — рассказала Сыпкина. По словам женщины, жители хотят уйти в другую управляющую компанию из-за снижения качества обслуживания дома.

Источник URA.RU в коммунальной сфере Нижневартовска рассказал, что аналогичная схема увода домов осуществлялась в «Управляющей компании №2». «Там жители также начали жаловать на качество обслуживания, после чего появились другие игроки на коммунальном рынке, которые и забрали себе этот жилфонд. Директором УК №2 в то время как раз был господин Дадеркин, который теперь перешел в УК №1. И ситуация повторяется в целом ряде домов», — рассказал инсайдер.

URA.RU попыталось получить комментарий у самого директора УК №1 Дмитрия Дадеркина, однако он не ответил на звонки корреспондента. Агентство направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Также агентство направило запрос в службу жилищного и строительного надзора ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию, а также оценить действия управляющей компании. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU уже рассказывало о войнах управляющих компаний в Нижневартовске. В дело вмешивались как силовики, так и депутаты и жилстройнадзор ХМАО.