В смертельном ДТП под Тюменью пострадали дети

Пострадавших с тяжелыми травмами доставили в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU

В ДТП на 12-м километре дороги Боровский—Богандинский в Тюменской области пострадали дети, а также погиб один из водителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«67-летний водитель Nissan ехал помочь родным выкопать картошку. На повороте он не уступил дорогу Volvo, в котором были 37-летний мужчина и двое его несовершеннолетних детей. Они ехали на дачу из Тюмени. После столкновения пенсионер погиб», — сообщили в ведомстве.

ГИБДД также отчиталась о травмах, полученных другими участниками аварии. «У водителя Volvo зафиксирована травма ребер, пострадавшие мальчик и девочка с различными повреждениями доставлены в больницу. Обстоятельство происшествия выясняются», — добавили там.

Ранее агентство писало о тюменских врачах, попавших в смертельное ДТП. В результате аварии несколько человек получили тяжелые травмы, а один из сотрудников умер.