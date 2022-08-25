25 августа 2022

В смертельном ДТП под Тюменью пострадали дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и машины скорой медицинской помощи. Магнитогорск, дверь, спасибо, автомобиль, медики, скорая медицинская помощь
Пострадавших с тяжелыми травмами доставили в больницу Фото:

В ДТП на 12-м километре дороги Боровский—Богандинский в Тюменской области пострадали дети, а также погиб один из водителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«67-летний водитель Nissan ехал помочь родным выкопать картошку. На повороте он не уступил дорогу Volvo, в котором были 37-летний мужчина и двое его несовершеннолетних детей. Они ехали на дачу из Тюмени. После столкновения пенсионер погиб», — сообщили в ведомстве.

ГИБДД также отчиталась о травмах, полученных другими участниками аварии. «У водителя Volvo зафиксирована травма ребер, пострадавшие мальчик и девочка с различными повреждениями доставлены в больницу. Обстоятельство происшествия выясняются», — добавили там.

Ранее агентство писало о тюменских врачах, попавших в смертельное ДТП. В результате аварии несколько человек получили тяжелые травмы, а один из сотрудников умер.

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В ДТП на 12-м километре дороги Боровский—Богандинский в Тюменской области пострадали дети, а также погиб один из водителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «67-летний водитель Nissan ехал помочь родным выкопать картошку. На повороте он не уступил дорогу Volvo, в котором были 37-летний мужчина и двое его несовершеннолетних детей. Они ехали на дачу из Тюмени. После столкновения пенсионер погиб», — сообщили в ведомстве. ГИБДД также отчиталась о травмах, полученных другими участниками аварии. «У водителя Volvo зафиксирована травма ребер, пострадавшие мальчик и девочка с различными повреждениями доставлены в больницу. Обстоятельство происшествия выясняются», — добавили там. Ранее агентство писало о тюменских врачах, попавших в смертельное ДТП. В результате аварии несколько человек получили тяжелые травмы, а один из сотрудников умер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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