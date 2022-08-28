28 августа 2022

Жителя Курганской области придавило мусоровозом

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Шуховский полигон. Курган , мусор, тбо, отходы, свалка, шуховский полигон, шухинский полигон, отбросы
В Курганской области на полигоне ТБО мужчину придавило мусоровозом (архивное фото) Фото:

В Шумихинском округе Курганской области на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) рабочего придавило мусоровозом. Через несколько дней он скончался в больнице. Информация опубликована на официальном сайте СУ СКР по Курганской области.

«Водитель КамАЗа одной из компаний, занимающейся обработкой и утилизацией отходов, вместе с наемным рабочим выгружал отходы из мусоровоза на полигоне в Шумихинском округе. Не убедившись в отсутствии рабочего около мусоросборного контейнера, водитель стал закрывать крышку, которой придавило находящегося рядом мужчину», — указано в сообщении следственного управления. Пострадавшего госпитализировали. Через несколько дней он скончался от полученных травм в больнице.

По факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) в отношении 44-летнего жителя Шумихи возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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В Шумихинском округе Курганской области на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) рабочего придавило мусоровозом. Через несколько дней он скончался в больнице. Информация опубликована на официальном сайте СУ СКР по Курганской области. «Водитель КамАЗа одной из компаний, занимающейся обработкой и утилизацией отходов, вместе с наемным рабочим выгружал отходы из мусоровоза на полигоне в Шумихинском округе. Не убедившись в отсутствии рабочего около мусоросборного контейнера, водитель стал закрывать крышку, которой придавило находящегося рядом мужчину», — указано в сообщении следственного управления. Пострадавшего госпитализировали. Через несколько дней он скончался от полученных травм в больнице. По факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) в отношении 44-летнего жителя Шумихи возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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