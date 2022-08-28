Жителя Курганской области придавило мусоровозом

В Шумихинском округе Курганской области на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) рабочего придавило мусоровозом. Через несколько дней он скончался в больнице. Информация опубликована на официальном сайте СУ СКР по Курганской области.
«Водитель КамАЗа одной из компаний, занимающейся обработкой и утилизацией отходов, вместе с наемным рабочим выгружал отходы из мусоровоза на полигоне в Шумихинском округе. Не убедившись в отсутствии рабочего около мусоросборного контейнера, водитель стал закрывать крышку, которой придавило находящегося рядом мужчину», — указано в сообщении следственного управления. Пострадавшего госпитализировали. Через несколько дней он скончался от полученных травм в больнице.
По факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) в отношении 44-летнего жителя Шумихи возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Фото с сайта СУ СКР по Курганской области
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
В Шумихинском округе Курганской области на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) рабочего придавило мусоровозом. Через несколько дней он скончался в больнице. Информация опубликована на официальном сайте СУ СКР по Курганской области. «Водитель КамАЗа одной из компаний, занимающейся обработкой и утилизацией отходов, вместе с наемным рабочим выгружал отходы из мусоровоза на полигоне в Шумихинском округе. Не убедившись в отсутствии рабочего около мусоросборного контейнера, водитель стал закрывать крышку, которой придавило находящегося рядом мужчину», — указано в сообщении следственного управления. Пострадавшего госпитализировали. Через несколько дней он скончался от полученных травм в больнице. По факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) в отношении 44-летнего жителя Шумихи возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.