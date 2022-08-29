Мэр пермского города пригрозил оставить подрядчиков без денег

30 августа 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Белов заявил, что несколько раз выезжал на места работы в августе и указывал на недочеты Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава Чусового (Пермский край) Сергей Белов раскритиковал работу подрядчиков по содержанию дорог в городе. Мэр написал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте», что лишит их выплат, если работы не будут выполнены полноценно. «Больше напоминать и указывать на недочеты не буду, не выполнили работу полноценно, работы считаются невыполненными и оплаты нет», — написал Белов у себя на странице. По его словам, в августе он с сотрудниками администрации и подрядчиками уже несколько раз выезжал на места и указывал им на недочеты. Белов отметил, что в этом году был увеличен бюджет на содержание дорог в Чусовом, однако улучшений в работе ответственных структур нет — многие участки в округе заросли бурьяном, травой и сорняками в человеческий рост. Глава попросил местных жителей поделиться своим претензиями по содержанию дорог округа.

Глава Чусового (Пермский край) Сергей Белов раскритиковал работу подрядчиков по содержанию дорог в городе. Мэр написал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте», что лишит их выплат, если работы не будут выполнены полноценно. «Больше напоминать и указывать на недочеты не буду, не выполнили работу полноценно, работы считаются невыполненными и оплаты нет», — написал Белов у себя на странице. По его словам, в августе он с сотрудниками администрации и подрядчиками уже несколько раз выезжал на места и указывал им на недочеты. Белов отметил, что в этом году был увеличен бюджет на содержание дорог в Чусовом, однако улучшений в работе ответственных структур нет — многие участки в округе заросли бурьяном, травой и сорняками в человеческий рост. Глава попросил местных жителей поделиться своим претензиями по содержанию дорог округа.