Медведев призвал ЕС «быстрее» запретить визы для РФ. «Достали своим кудахтаньем»

30 августа 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Медведев уверен, что запрет на выдачу виз покажет «истинное лицо» Евросоюза Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Лидеры Евросоюза должны быстрее ввести полный запрет на выдачу россиянам шенгенские визы, тогда мир увидит «истинное лицо» европейцев. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — написал Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза РФ добавил, что таким образом европейцы снова покажут свое истинное лицо. Также вранье ЕС поможет меньше отвлекать РФ и ее граждан от ведения спецоперации, заключил Медведев. Последнее время страны Евросоюза спорят, нужно ли запретить россиянам выдачу виз. 31 августа главы МИД ЕС обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для «значительного сокращения» выдачи виз. В частности, за запрет выступают Чехия, Эстония и страны Прибалтики. Американское издание Politico писало, что Европейский союз нашел компромисс и не будет прибегать к полном запрету на выдачу виз российским гражданам. Вместо этого ЕС замедлит процедуру выдачи соответствующих документов.

Лидеры Евросоюза должны быстрее ввести полный запрет на выдачу россиянам шенгенские визы, тогда мир увидит «истинное лицо» европейцев. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — написал Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза РФ добавил, что таким образом европейцы снова покажут свое истинное лицо. Также вранье ЕС поможет меньше отвлекать РФ и ее граждан от ведения спецоперации, заключил Медведев. Последнее время страны Евросоюза спорят, нужно ли запретить россиянам выдачу виз. 31 августа главы МИД ЕС обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для «значительного сокращения» выдачи виз. В частности, за запрет выступают Чехия, Эстония и страны Прибалтики. Американское издание Politico писало, что Европейский союз нашел компромисс и не будет прибегать к полном запрету на выдачу виз российским гражданам. Вместо этого ЕС замедлит процедуру выдачи соответствующих документов.