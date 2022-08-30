Махонин отчитал глав округов за саботаж его поручения

31 августа 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

Губернатор поручил вице-премьеру Алексею Чибисову провести с главами работу Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказал недовольство работой глав территорий по части организации благоустроенных мест торговли сельхозпродукцией местных производителей. На заседании правительства 31 августа он попросил вице-премьера Алексея Чибисова уделить этой работе особое внимание. Трансляция заседания проходила в группе соцсети «ВКонтакте» «Пермский край». «Я поручал, в том числе главам, чтобы в каждой территории были организованы цивилизованные рынки, которые были предоставлены под торговлю именно сельхозпродукцией и продукцией ремесленников. Пока не совсем доволен, как это поручение исполняется. Прошу Алексея Валерьевича Чибисова взять его на контроль и еще раз с главами проработать», — заявил Махонин. Необходимо проработать, в том числе, и юридическую часть, отметил глава региона. То есть «кто владеет рынком, на каком основании, почему не инвестирует в объект». «Наша задача сделать так, чтобы предприниматели, которые занимаются эксплуатацией рынка, или глава, если таких операторов нет, сделали так, чтобы рынок был в каждой территории цивилизованным», — отметил Махонин. Ярмарки являются альтернативой киоскам, реформу которых власти запустили в 2019 году. «Мы долго наблюдали, как ломаются копья по НТО. Особенно в городе Пермь. Думаю, многим известно, что по сути дела НТО владеет группа из 3-5 лиц. И ничего общего с развитием мелкой розницы здесь быть не может», — прокомментировал реформу НТО Махонин. И ярмарки должны быть организованы в рамках «культурных, спортивных и иных массовых мероприятий». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказал недовольство работой глав территорий по части организации благоустроенных мест торговли сельхозпродукцией местных производителей. На заседании правительства 31 августа он попросил вице-премьера Алексея Чибисова уделить этой работе особое внимание. Трансляция заседания проходила в группе соцсети «ВКонтакте» «Пермский край». «Я поручал, в том числе главам, чтобы в каждой территории были организованы цивилизованные рынки, которые были предоставлены под торговлю именно сельхозпродукцией и продукцией ремесленников. Пока не совсем доволен, как это поручение исполняется. Прошу Алексея Валерьевича Чибисова взять его на контроль и еще раз с главами проработать», — заявил Махонин. Необходимо проработать, в том числе, и юридическую часть, отметил глава региона. То есть «кто владеет рынком, на каком основании, почему не инвестирует в объект». «Наша задача сделать так, чтобы предприниматели, которые занимаются эксплуатацией рынка, или глава, если таких операторов нет, сделали так, чтобы рынок был в каждой территории цивилизованным», — отметил Махонин. Ярмарки являются альтернативой киоскам, реформу которых власти запустили в 2019 году. «Мы долго наблюдали, как ломаются копья по НТО. Особенно в городе Пермь. Думаю, многим известно, что по сути дела НТО владеет группа из 3-5 лиц. И ничего общего с развитием мелкой розницы здесь быть не может», — прокомментировал реформу НТО Махонин. И ярмарки должны быть организованы в рамках «культурных, спортивных и иных массовых мероприятий».