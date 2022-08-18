В Перми власти массово судятся с владельцами НТО

Владельцев павильонов обязывают привести их к единому виду Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Администрации районов Перми вступили в судебные споры почти с сотней владельцев нестационарных торговых объектов (НТО), находящихся на частной земле. Городские власти требуют, чтобы внешний вид павильонов соответствовал правилам благоустройства. Мэрия поясняет, что добивается архитектурного единства в облике города, сообщает «Ъ-Прикамье», однако новые стандарты предпринимателям не по карману.

«По словам предпринимателей, администрация требует поменять не только дизайн, но и размер объектов, что потребует серьезных вложений, и не все собственники НТО могут это себе позволить. Модернизировать НТО районные администрации требуют в течение 10—30 дней со дня вступления в силу решения суда, а за просрочку просят взыскивать с предпринимателей неустойку до 10 тыс. руб. в день», — передает издание.

С начала августа в Арбитражный суд Пермского края поступило более 90 заявлений от администраций разных районов города к владельцам НТО. По правилам благоустройства Перми несущий каркас павильонов должен быть из стального листа шоколадно-коричневого или антрацитово-серого цветов. Снаружи объекты необходимо отделать декоративными рейками. В 2021 году за нарушение требований к внешнему виду НТО в адрес предпринимателей вынесено около 700 постановлений, обязывающих их платить штрафы. Этой весной бизнес предлагал ввести мораторий на требования из-за сложного экономического положения.

Архитекторы же считают, что в преддверии 300-летия Перми стандартизация НТО необходима. Ранее URA.RU сообщало, что пермские предприниматели добились в суде права на размещение НТО на придомовых территориях. Этому также предшествовал конфликт городских властей и бизнеса.