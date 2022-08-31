В Кургане помощник сенатора хочет сменить главу Союза журналистов

Белокрылов заявил о готовности возглавить курганский Союз журналистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Помощник курганского сенатора Сергея Муратова Михаил Белокрылов, являющийся редактором медиахолдинга «Область 45», намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы курганского Союза журналистов (СЖР). Сейчас эту должность занимает Ирина Борисова. О планах редактора на новую должность URA.RU сообщил источник из медиасферы.

«Белокрылов готовится покорить новый пост. На этот раз он хочет занять должность председателя Союза журналистов по Курганской области», — уточнил инсайдер.

В разговоре с URA.RU Белокрылов рассказал, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на данный пост на заседании союза 7 октября. «Сейчас я работаю над составлением программы, если коллеги меня поддержат, буду рад. Работу союза нужно осовременить, создать организованное сообщество не только пишущих журналистов, но и телевизионщиков, и информационщиков. Я в своих силах уверен, потому что есть опыт работы в информагентстве, на телевидении, в правительстве Курганской области», — сказал Белокрылов, отметив, что все кандидаты достойны победы, поскольку трудятся на благо региона.

В качестве первоочередной задачи Белокрылов ставит перед собой централизацию районных газет. «И в целом нужно освоить новые современные подходы. Сейчас курганское отделение Союза журналистов (СЖР) похоже на районную газету образца 1985 года», — отметил журналист.

Будет ли переизбираться на должность председателя Союза Ирина Борисова, уточнить пока не удалось. В ответ на звонок URA.RU она сообщила, что занята, и попросила перезвонить позже.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области обостряется конфликт между местным Союзом журналистов и региональным правительством. На сайте «УралПолит.Ru» вышла статья, в которой руководителя курганского СЖР Ирину Борисову обвинили в растрате средств, предназначенных для проекта «Целина». По информации инсайдера из сферы массмедиа, Борисова не устраивает правительство, в частности, из-за работы районных газет. Накануне стало известно, что после присоединения газет к издательскому дому «Новый мир» холдинг закрыл 2021 год с убытком более 15 млн рублей.