В Кургане помощник сенатора хочет сменить главу Союза журналистов

Помощник курганского сенатора Сергея Муратова Михаил Белокрылов, являющийся редактором медиахолдинга «Область 45», намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы курганского Союза журналистов (СЖР). Сейчас эту должность занимает Ирина Борисова. О планах редактора на новую должность URA.RU сообщил источник из медиасферы.
«Белокрылов готовится покорить новый пост. На этот раз он хочет занять должность председателя Союза журналистов по Курганской области», — уточнил инсайдер.
В разговоре с URA.RU Белокрылов рассказал, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на данный пост на заседании союза 7 октября. «Сейчас я работаю над составлением программы, если коллеги меня поддержат, буду рад. Работу союза нужно осовременить, создать организованное сообщество не только пишущих журналистов, но и телевизионщиков, и информационщиков. Я в своих силах уверен, потому что есть опыт работы в информагентстве, на телевидении, в правительстве Курганской области», — сказал Белокрылов, отметив, что все кандидаты достойны победы, поскольку трудятся на благо региона.
В качестве первоочередной задачи Белокрылов ставит перед собой централизацию районных газет. «И в целом нужно освоить новые современные подходы. Сейчас курганское отделение Союза журналистов (СЖР) похоже на районную газету образца 1985 года», — отметил журналист.
Будет ли переизбираться на должность председателя Союза Ирина Борисова, уточнить пока не удалось. В ответ на звонок URA.RU она сообщила, что занята, и попросила перезвонить позже.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области обостряется конфликт между местным Союзом журналистов и региональным правительством. На сайте «УралПолит.Ru» вышла статья, в которой руководителя курганского СЖР Ирину Борисову обвинили в растрате средств, предназначенных для проекта «Целина». По информации инсайдера из сферы массмедиа, Борисова не устраивает правительство, в частности, из-за работы районных газет. Накануне стало известно, что после присоединения газет к издательскому дому «Новый мир» холдинг закрыл 2021 год с убытком более 15 млн рублей.
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Помощник курганского сенатора Сергея Муратова Михаил Белокрылов, являющийся редактором медиахолдинга «Область 45», намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы курганского Союза журналистов (СЖР). Сейчас эту должность занимает Ирина Борисова. О планах редактора на новую должность URA.RU сообщил источник из медиасферы. «Белокрылов готовится покорить новый пост. На этот раз он хочет занять должность председателя Союза журналистов по Курганской области», — уточнил инсайдер. В разговоре с URA.RU Белокрылов рассказал, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на данный пост на заседании союза 7 октября. «Сейчас я работаю над составлением программы, если коллеги меня поддержат, буду рад. Работу союза нужно осовременить, создать организованное сообщество не только пишущих журналистов, но и телевизионщиков, и информационщиков. Я в своих силах уверен, потому что есть опыт работы в информагентстве, на телевидении, в правительстве Курганской области», — сказал Белокрылов, отметив, что все кандидаты достойны победы, поскольку трудятся на благо региона. В качестве первоочередной задачи Белокрылов ставит перед собой централизацию районных газет. «И в целом нужно освоить новые современные подходы. Сейчас курганское отделение Союза журналистов (СЖР) похоже на районную газету образца 1985 года», — отметил журналист. Будет ли переизбираться на должность председателя Союза Ирина Борисова, уточнить пока не удалось. В ответ на звонок URA.RU она сообщила, что занята, и попросила перезвонить позже. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области обостряется конфликт между местным Союзом журналистов и региональным правительством. На сайте «УралПолит.Ru» вышла статья, в которой руководителя курганского СЖР Ирину Борисову обвинили в растрате средств, предназначенных для проекта «Целина». По информации инсайдера из сферы массмедиа, Борисова не устраивает правительство, в частности, из-за работы районных газет. Накануне стало известно, что после присоединения газет к издательскому дому «Новый мир» холдинг закрыл 2021 год с убытком более 15 млн рублей.