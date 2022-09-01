Прощание с Михаилом Горбачевым перенесли

Михаил Горбачев скончался в ночь с 30 на 31 августа
Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым перенесли на два часа. Об этом сообщили на официальном сайте фонда имени Горбачева.
«Изменение времени церемонии прощания с М.С.Горбачевым 3 сентября 2022 года с 10.00 до 12.00 в Колонном зале. Доступ в зал свободный», — говорится в сообщении фонда.
Похороны Горбачева также состоятся 3 сентября. Они пройдут на Новодевичьем кладбище.
Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в ночь с 30 на 31 августа. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице, где он проходил лечение.
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