Прощание с Михаилом Горбачевым перенесли

Церемонию прощания с Михаилом Горбачевым перенесли на два часа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сток Горбачев Михаил, flickr. Москва, горбачев михаил
Михаил Горбачев скончался в ночь с 30 на 31 августа Фото:

Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым перенесли на два часа. Об этом сообщили на официальном сайте фонда имени Горбачева.

«Изменение времени церемонии прощания с М.С.Горбачевым 3 сентября 2022 года с 10.00 до 12.00 в Колонном зале. Доступ в зал свободный», — говорится в сообщении фонда.

Похороны Горбачева также состоятся 3 сентября. Они пройдут на Новодевичьем кладбище.

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в ночь с 30 на 31 августа. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице, где он проходил лечение.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым перенесли на два часа. Об этом сообщили на официальном сайте фонда имени Горбачева. «Изменение времени церемонии прощания с М.С.Горбачевым 3 сентября 2022 года с 10.00 до 12.00 в Колонном зале. Доступ в зал свободный», — говорится в сообщении фонда. Похороны Горбачева также состоятся 3 сентября. Они пройдут на Новодевичьем кладбище. Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в ночь с 30 на 31 августа. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице, где он проходил лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...