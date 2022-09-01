На фестиваль в Курган съедутся известные барды

Под Курганом пройдет фестиваль авторской песни «Бардовские костры»

Бард Олег Митяев станет хэдлайнером фестиваля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Курганом, на берегу реки Утяк, со 2 по 4 сентября пройдет 22-й фестиваль «Бардовские костры». Это традиционное мероприятие почитателей жанра авторской песни и любителей живой музыки, сообщается на молодежном портале Зауралья.

«Участников ждут два отборочных тура. Сильнейшие со 2 по 4 сентября будут определены в различных номинациях и возрастных группах. По итогам фестиваля жюри выберет лучших среди исполнителей, авторов-исполнителей, а также среди дуэтов или ансамблей», — указано на портале.

На «Бардовских кострах» выступят музыканты из Кургана, Тюмени, Челябинска, Уфы, Екатеринбурга, также запланирован визит известного российского бард-исполнителя Андрея Козловского, автора гимна Грушинского фестиваля. Финальной точкой двухдневного слета станет концерт Олега Митяева (автора песен «Лето — это маленькая жизнь» и «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!») в областной филармонии 4 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что в конце сентября в Кургане состоится всероссийский музыкальный фестиваль имени Шостаковича, где выступят звезды мировой сцены.