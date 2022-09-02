Пенсионеры Урая Иван Карелин и Александр Соколов провели два одиночных пикета возле пропускного пункта «Тетерево», принадлежащего ТПП «Урайнефтегаз. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сами пенсионеры.
«Я пенсионер города Урай. Я не могу проехать на озеро, „Лукойл“ поставил шлагбаум и никого туда не пускает, что делать пенсионерам?», — спрашивает один из пенсионеров в видеообращении, которое они записали в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой.
Корреспондентом URA.RU отправлены запросы в мэрию Урая и на электронную почту ТПП «Урайнефтегаз» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказывало, что «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» закрыла для посещения часть частной территории, на которой жители Урая собирали грибы и ягоды. «Урайнефтегаз» — дочерняя компания ООО «Лукойл».
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