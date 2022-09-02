02 сентября 2022

В ХМАО пенсионеры устроили пикет против ограничения доступа в лес. Фото

В Урае пенсионеры провели пикет против ограничения доступа в лес
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытый пляж Голубые озера. Курган, шлагбаум, въезд запрещен, проезд закрыт, голубые озера
Пенсионеры Урая провели одиночные пикеты против ограничения доступа в лес Фото:

Пенсионеры Урая Иван Карелин и Александр Соколов провели два одиночных пикета возле пропускного пункта «Тетерево», принадлежащего ТПП «Урайнефтегаз. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сами пенсионеры.

«Я пенсионер города Урай. Я не могу проехать на озеро, „Лукойл“ поставил шлагбаум и никого туда не пускает, что делать пенсионерам?», — спрашивает один из пенсионеров в видеообращении, которое они записали в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

Корреспондентом URA.RU отправлены запросы в мэрию Урая и на электронную почту ТПП «Урайнефтегаз» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» закрыла для посещения часть частной территории, на которой жители Урая собирали грибы и ягоды. «Урайнефтегаз» — дочерняя компания ООО «Лукойл».

Фото:
Фото:

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Пенсионеры Урая Иван Карелин и Александр Соколов провели два одиночных пикета возле пропускного пункта «Тетерево», принадлежащего ТПП «Урайнефтегаз. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сами пенсионеры. «Я пенсионер города Урай. Я не могу проехать на озеро, „Лукойл“ поставил шлагбаум и никого туда не пускает, что делать пенсионерам?», — спрашивает один из пенсионеров в видеообращении, которое они записали в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Корреспондентом URA.RU отправлены запросы в мэрию Урая и на электронную почту ТПП «Урайнефтегаз» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» закрыла для посещения часть частной территории, на которой жители Урая собирали грибы и ягоды. «Урайнефтегаз» — дочерняя компания ООО «Лукойл».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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