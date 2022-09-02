В ХМАО пенсионеры устроили пикет против ограничения доступа в лес. Фото

В Урае пенсионеры провели пикет против ограничения доступа в лес

03 сентября 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Пенсионеры Урая провели одиночные пикеты против ограничения доступа в лес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионеры Урая Иван Карелин и Александр Соколов провели два одиночных пикета возле пропускного пункта «Тетерево», принадлежащего ТПП «Урайнефтегаз. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сами пенсионеры. «Я пенсионер города Урай. Я не могу проехать на озеро, „Лукойл“ поставил шлагбаум и никого туда не пускает, что делать пенсионерам?», — спрашивает один из пенсионеров в видеообращении, которое они записали в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Корреспондентом URA.RU отправлены запросы в мэрию Урая и на электронную почту ТПП «Урайнефтегаз» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» закрыла для посещения часть частной территории, на которой жители Урая собирали грибы и ягоды. «Урайнефтегаз» — дочерняя компания ООО «Лукойл». Фото: пенсионер Урая Фото: пенсионер Урая

Пенсионеры Урая Иван Карелин и Александр Соколов провели два одиночных пикета возле пропускного пункта «Тетерево», принадлежащего ТПП «Урайнефтегаз. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сами пенсионеры. «Я пенсионер города Урай. Я не могу проехать на озеро, „Лукойл“ поставил шлагбаум и никого туда не пускает, что делать пенсионерам?», — спрашивает один из пенсионеров в видеообращении, которое они записали в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Корреспондентом URA.RU отправлены запросы в мэрию Урая и на электронную почту ТПП «Урайнефтегаз» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» закрыла для посещения часть частной территории, на которой жители Урая собирали грибы и ягоды. «Урайнефтегаз» — дочерняя компания ООО «Лукойл».