В Тюмени директор школы, запретившая ученице носить хиджаб, впервые высказалась о ситуации

Директор считает, что единые требования к внешнему виду учеников помогают стирать социальные различия между детьми Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор школы №88 Елена Головчак, не пускавшая на занятия ученицу в хиджабе, объяснила свое поведение тем, что несоблюдение единой формы в школе приводит к рождению между детьми социальных различий. Слова педагога приводит telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области.

« Единая форма появилась не случайно. Дети из разных семей, в первую очередь, с разным уровнем достатка. Единая форма установлена, чтобы стереть социальные различия, о которых детям еще рано думать. Какую форму можно носить, определяют Управляющий совет школы и Совет родителей. А администрация школы уже следит за исполнением того, что родители внесли в устав», — цитирует директора школы №88 инфоцентр правительства региона.

Там также привели слова отца девочки, которую не пускали на занятия из-за надетого хиджаба. Мужчина отметил, что в ситуации себя не очень правильно повели обе стороны. Он попросил директора не держать на него зла, а свои действия объяснил тем, что хотел защитить дочь.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени директор школы не хотела пускать ученицу на занятия из-за хиджаба, который носит девочка. Конфликт вышел на федеральный уровень. Сегодня власти встретились с отцом ребенка и пришли к мировому соглашению.