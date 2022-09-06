Еврокомиссия: выдача виз россиянам обойдется на 50 евро дороже

06 сентября 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Оформление шенгенских виз будет занимать больше времени Фото: Александр Константинов © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Еврокомиссия усложняет выдачу виз россиянам. Орган надеется, что Болгария, Румыния и другие страны, входящие в шенгенскую зону, сократят выдачу этих документов для граждан РФ. Кроме того, при отмене упрощенного соглашения ЕС и РФ выдача виз россиянам обойдется на 50 евро дороже. Трансляция мероприятия — пресс-конференции комиссара — велась на официальной странице ЕК в одной из зарубежных соцсетей. «Страны ЕС получат право отказывать в визе гражданам РФ, которые могут угрожать безопасности ЕС. ЕК разработает рекомендации по усилению контроля за запросами на визы от граждан РФ», — отмечалось по итогам мероприятия. Соглашение об упрощении визового режима с Россией может быть остановлено уже с 12 сентября. Согласно информации британского издания openDemocracy, полная приостановка действия визового соглашения означает, что граждане РФ должны будут платить на 50 евро больше за каждое заявление на получение шенгенской туристической визы. Корме того, оформление будет занимать больше времени, отклоняться будет больше пакетов документов. Какие еще заявления прозвучали на пресс-конференции комиссара: У граждан РФ на руках меньше миллиона шенгенских виз, пишет MK.RU . Некоторые из которых будут пересматриваться;

. Некоторые из которых будут пересматриваться; Приоритетом в выдаче разрешительных документов будут гуманитарные причины. В последнюю очередь — туристические цели. Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с конца февраля этого года. Главная цель российских военных на этой территории — спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, Запад ввел против РФ санкции, восьмой пакет будет касаться ограничения выдачи виз россиянам в шенгенскую зону. Отказ от действия упрощенной визовой системы был предложен чешским правительством в качестве альтернативы полному запрету на выдачу виз россиянам, на котором настаивали прибалтийские страны и Польша, а противились Франция и Германия, пишет Ytro.ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Еврокомиссия усложняет выдачу виз россиянам. Орган надеется, что Болгария, Румыния и другие страны, входящие в шенгенскую зону, сократят выдачу этих документов для граждан РФ. Кроме того, при отмене упрощенного соглашения ЕС и РФ выдача виз россиянам обойдется на 50 евро дороже. Трансляция мероприятия — пресс-конференции комиссара — велась на официальной странице ЕК в одной из зарубежных соцсетей. «Страны ЕС получат право отказывать в визе гражданам РФ, которые могут угрожать безопасности ЕС. ЕК разработает рекомендации по усилению контроля за запросами на визы от граждан РФ», — отмечалось по итогам мероприятия. Соглашение об упрощении визового режима с Россией может быть остановлено уже с 12 сентября. Согласно информации британского издания openDemocracy, полная приостановка действия визового соглашения означает, что граждане РФ должны будут платить на 50 евро больше за каждое заявление на получение шенгенской туристической визы. Корме того, оформление будет занимать больше времени, отклоняться будет больше пакетов документов. Какие еще заявления прозвучали на пресс-конференции комиссара: Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с конца февраля этого года. Главная цель российских военных на этой территории — спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, Запад ввел против РФ санкции, восьмой пакет будет касаться ограничения выдачи виз россиянам в шенгенскую зону. Отказ от действия упрощенной визовой системы был предложен чешским правительством в качестве альтернативы полному запрету на выдачу виз россиянам, на котором настаивали прибалтийские страны и Польша, а противились Франция и Германия, пишет Ytro.ru.