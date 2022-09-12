Добровольцев из ХМАО эвакуировали из Лисичанска из-за обстрелов ВСУ

13 сентября 2022 в 19:50 Размер текста - 17 +

Югорских добровольцев эвакуировали из Лисичанска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добровольцев «Гуманитарного корпуса Югры» эвакуировали из Лисичанска (ЛНР), где они находились с миротворческой миссией. Об этом URA.RU сообщил руководитель Гумкорпуса ХМАО Эдуард Логинов. «После того, как обстановка вокруг Лисичанска стала напряженнее, было принято решение об эвакуации наших добровольцев. Они перевезены в безопасное место. С ними все нормально. Также мы эвакуировали местных жителей, которым нам помогали. Причем, вместе с семьями. Мы придерживаемся принципа — Югра своих не бросает. Гуманитарный груз пока остался на прежнем месте базирования», — сообщил Логинов. В Лисичанск югорские добровольцы были отправлены в августе. В их задачу входила раздача горячего питания местному населению, оказание медицинской помощи и раздача гуманитарной помощи. Прежде их лагерь базировался неподалеку от Мариуполя. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Добровольцев «Гуманитарного корпуса Югры» эвакуировали из Лисичанска (ЛНР), где они находились с миротворческой миссией. Об этом URA.RU сообщил руководитель Гумкорпуса ХМАО Эдуард Логинов. «После того, как обстановка вокруг Лисичанска стала напряженнее, было принято решение об эвакуации наших добровольцев. Они перевезены в безопасное место. С ними все нормально. Также мы эвакуировали местных жителей, которым нам помогали. Причем, вместе с семьями. Мы придерживаемся принципа — Югра своих не бросает. Гуманитарный груз пока остался на прежнем месте базирования», — сообщил Логинов. В Лисичанск югорские добровольцы были отправлены в августе. В их задачу входила раздача горячего питания местному населению, оказание медицинской помощи и раздача гуманитарной помощи. Прежде их лагерь базировался неподалеку от Мариуполя. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.