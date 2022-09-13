В ЯНАО спасатели эвакуировали семью тундровиков

14 сентября 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Спасателям потребовались вездеходы, чтобы добраться до пострадавших Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Двоих жителей ямальской тундры — взрослого и ребенка — пришлось эвакуировать в медицинское учреждение. Как сообщил телеканал «Вести-Ямал», за нуждающимися в помощи выезжали несколько единиц спасательной вездеходной техники. «Семье, находившейся в чуме, в районе 27 километра автодороги Сургут-Салехард, понадобилась эвакуация. На поиски была направлена группа спасателей на „Трэколе“. Дополнительно выехал снегоболотоход „Бурлак“ и автомобиль УАЗ», — говорится в сообщении. Пострадавших эвакуировали из чума и доставили к трассе, на которой их передали медикам. О состоянии пострадавших не сообщается. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели эвакуировали двоих ямальцев, застрявших на реке в моторной лодке. Как было установлено, у рыбаков закончилось топливо.

Двоих жителей ямальской тундры — взрослого и ребенка — пришлось эвакуировать в медицинское учреждение. Как сообщил телеканал «Вести-Ямал», за нуждающимися в помощи выезжали несколько единиц спасательной вездеходной техники. «Семье, находившейся в чуме, в районе 27 километра автодороги Сургут-Салехард, понадобилась эвакуация. На поиски была направлена группа спасателей на „Трэколе“. Дополнительно выехал снегоболотоход „Бурлак“ и автомобиль УАЗ», — говорится в сообщении. Пострадавших эвакуировали из чума и доставили к трассе, на которой их передали медикам. О состоянии пострадавших не сообщается. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели эвакуировали двоих ямальцев, застрявших на реке в моторной лодке. Как было установлено, у рыбаков закончилось топливо.