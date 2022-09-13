13 сентября 2022
12 сентября 2022

В ЯНАО спасатели эвакуировали семью тундровиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, чум, север, тундра, арктика, ямал
Спасателям потребовались вездеходы, чтобы добраться до пострадавших Фото:

Двоих жителей ямальской тундры — взрослого и ребенка — пришлось эвакуировать в медицинское учреждение. Как сообщил телеканал «Вести-Ямал», за нуждающимися в помощи выезжали несколько единиц спасательной вездеходной техники.

«Семье, находившейся в чуме, в районе 27 километра автодороги Сургут-Салехард, понадобилась эвакуация. На поиски была направлена группа спасателей на „Трэколе“. Дополнительно выехал снегоболотоход „Бурлак“ и автомобиль УАЗ», — говорится в сообщении.

Пострадавших эвакуировали из чума и доставили к трассе, на которой их передали медикам. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели эвакуировали двоих ямальцев, застрявших на реке в моторной лодке. Как было установлено, у рыбаков закончилось топливо.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Двоих жителей ямальской тундры — взрослого и ребенка — пришлось эвакуировать в медицинское учреждение. Как сообщил телеканал «Вести-Ямал», за нуждающимися в помощи выезжали несколько единиц спасательной вездеходной техники. «Семье, находившейся в чуме, в районе 27 километра автодороги Сургут-Салехард, понадобилась эвакуация. На поиски была направлена группа спасателей на „Трэколе“. Дополнительно выехал снегоболотоход „Бурлак“ и автомобиль УАЗ», — говорится в сообщении. Пострадавших эвакуировали из чума и доставили к трассе, на которой их передали медикам. О состоянии пострадавших не сообщается. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели эвакуировали двоих ямальцев, застрявших на реке в моторной лодке. Как было установлено, у рыбаков закончилось топливо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...