14 сентября 2022
13 сентября 2022

В ХМАО женщина ударила ребенка в парке

© Служба новостей «URA.RU»
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Орлов в сквере на Пехотинцев. Екатеринбург , детская площадка, велосипед, детский велосипед
Инцидент произошел в парке (фото из архива) Фото:

В парке Пыть-Яха (ХМАО) женщина ударила мальчика, заступившись за сына. Об инциденте мама пострадавшего ребенка рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и приложила видео.

«На кадрах два мальчика, 7 и 8 лет, которые что-то не поделили во время игры. И „мама“, которая постояла за своего ребенка, ударив чужого. Удар по щеке получил мой сын, я это все видела, так как была с младшим сыном около песочницы. Заявление написано, факт удара зафиксирован», — написала мама пострадавшего.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске дети избили мальчика, пока одноклассник его держал и не давал вырваться. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что обидчики продолжили преследовать ее сына и стали караулить его у подъезда.

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В парке Пыть-Яха (ХМАО) женщина ударила мальчика, заступившись за сына. Об инциденте мама пострадавшего ребенка рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и приложила видео. «На кадрах два мальчика, 7 и 8 лет, которые что-то не поделили во время игры. И „мама“, которая постояла за своего ребенка, ударив чужого. Удар по щеке получил мой сын, я это все видела, так как была с младшим сыном около песочницы. Заявление написано, факт удара зафиксирован», — написала мама пострадавшего. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске дети избили мальчика, пока одноклассник его держал и не давал вырваться. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что обидчики продолжили преследовать ее сына и стали караулить его у подъезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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