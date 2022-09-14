В ХМАО женщина ударила ребенка в парке

15 сентября 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в парке (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В парке Пыть-Яха (ХМАО) женщина ударила мальчика, заступившись за сына. Об инциденте мама пострадавшего ребенка рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и приложила видео. «На кадрах два мальчика, 7 и 8 лет, которые что-то не поделили во время игры. И „мама“, которая постояла за своего ребенка, ударив чужого. Удар по щеке получил мой сын, я это все видела, так как была с младшим сыном около песочницы. Заявление написано, факт удара зафиксирован», — написала мама пострадавшего. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске дети избили мальчика, пока одноклассник его держал и не давал вырваться. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что обидчики продолжили преследовать ее сына и стали караулить его у подъезда.

В парке Пыть-Яха (ХМАО) женщина ударила мальчика, заступившись за сына. Об инциденте мама пострадавшего ребенка рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и приложила видео. «На кадрах два мальчика, 7 и 8 лет, которые что-то не поделили во время игры. И „мама“, которая постояла за своего ребенка, ударив чужого. Удар по щеке получил мой сын, я это все видела, так как была с младшим сыном около песочницы. Заявление написано, факт удара зафиксирован», — написала мама пострадавшего. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске дети избили мальчика, пока одноклассник его держал и не давал вырваться. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что обидчики продолжили преследовать ее сына и стали караулить его у подъезда.