В ХМАО женщина ударила ребенка в парке

В парке Пыть-Яха (ХМАО) женщина ударила мальчика, заступившись за сына. Об инциденте мама пострадавшего ребенка рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и приложила видео.
«На кадрах два мальчика, 7 и 8 лет, которые что-то не поделили во время игры. И „мама“, которая постояла за своего ребенка, ударив чужого. Удар по щеке получил мой сын, я это все видела, так как была с младшим сыном около песочницы. Заявление написано, факт удара зафиксирован», — написала мама пострадавшего.
В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске дети избили мальчика, пока одноклассник его держал и не давал вырваться. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что обидчики продолжили преследовать ее сына и стали караулить его у подъезда.
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