В Нефтеюганске дети южан избили одноклассника, а его приятель не давал ему вырваться

08 сентября 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

С обидчиками уже разбирается полиция и школа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске дети южан избили мальчика, пока одноклассник его держал и не давал вырваться. Об этом сообщила журналисту URA.RU мама пострадавшего мальчика. «А., Р., и еще один мальчик из параллельного класса напали на моего сына, а одноклассник В. держал его за плечо, чтобы не увернулся. Когда я пошла к директору школы, мне сказали, что она на совещании, а завуч пообещала мне разобраться в ситуации. Но потом никто не перезвонил», — поделилась мама избитого мальчика Т. в телефонном разговоре с журналистом агентства. Женщина добавила, что обидчики продолжили преследовать ее сына и стали караулить его у подъезда. Она уже обратилась в полицию — уладить конфликт в школе ей не удалось. Со слов женщины, конфликт вспыхнул на бытовой почке, — за день до нападения компания гуляла с ее сыном и его сестрами на одной детской площадке. Девочки якобы слишком громко делили велосипед, что, как считает мать пострадавшего ребенка, не понравилось одному из напавших, и тот пообещал разобраться с ее сыном в школе, «оскорбляя его и родителей за то, что они русские». Альбина Фахрутдинова — директор 14 школы, где произошел инцидент, — сообщила журналисту URA.RU, что конфликты в этой параллели случались и раньше, но их удавалось уладить. В этом году в классах новые классные руководители, и, как утверждает директор, «мама не решилась довериться учителям». Фахрутдинова также уточнила, что о попытках матери пострадавшего уладить конфликт, обратившись к завучу, «впервые узнала в беседе с журналистом». Сейчас в деле разбирается отдел по делам несовершеннолетних города Нефтеюганска. Уже опрошены работники школы, инспекторы КДН устанавливают личности участников конфликта и роль каждого в нем. Пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина пообещала дать официальный комментарий корреспонденту URA.RU позже. Ранее URA.RU писало о том, что мужа южанки Раи Мамедовой, оскорбившей русских, привлекли к общественным работам. Семью Мамедовых ждет депортация из страны — таковы последствия жесткой реакции окружного правительства на межнациональные конфликты, которые теперь лягут в основу национальной политики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нефтеюганске дети южан избили мальчика, пока одноклассник его держал и не давал вырваться. Об этом сообщила журналисту URA.RU мама пострадавшего мальчика. «А., Р., и еще один мальчик из параллельного класса напали на моего сына, а одноклассник В. держал его за плечо, чтобы не увернулся. Когда я пошла к директору школы, мне сказали, что она на совещании, а завуч пообещала мне разобраться в ситуации. Но потом никто не перезвонил», — поделилась мама избитого мальчика Т. в телефонном разговоре с журналистом агентства. Женщина добавила, что обидчики продолжили преследовать ее сына и стали караулить его у подъезда. Она уже обратилась в полицию — уладить конфликт в школе ей не удалось. Со слов женщины, конфликт вспыхнул на бытовой почке, — за день до нападения компания гуляла с ее сыном и его сестрами на одной детской площадке. Девочки якобы слишком громко делили велосипед, что, как считает мать пострадавшего ребенка, не понравилось одному из напавших, и тот пообещал разобраться с ее сыном в школе, «оскорбляя его и родителей за то, что они русские». Альбина Фахрутдинова — директор 14 школы, где произошел инцидент, — сообщила журналисту URA.RU, что конфликты в этой параллели случались и раньше, но их удавалось уладить. В этом году в классах новые классные руководители, и, как утверждает директор, «мама не решилась довериться учителям». Фахрутдинова также уточнила, что о попытках матери пострадавшего уладить конфликт, обратившись к завучу, «впервые узнала в беседе с журналистом». Сейчас в деле разбирается отдел по делам несовершеннолетних города Нефтеюганска. Уже опрошены работники школы, инспекторы КДН устанавливают личности участников конфликта и роль каждого в нем. Пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина пообещала дать официальный комментарий корреспонденту URA.RU позже. Ранее URA.RU писало о том, что мужа южанки Раи Мамедовой, оскорбившей русских, привлекли к общественным работам. Семью Мамедовых ждет депортация из страны — таковы последствия жесткой реакции окружного правительства на межнациональные конфликты, которые теперь лягут в основу национальной политики.