Прокурор заставил курганских чиновников оформить в собственность квартиру умершего

Сотрудники курганской районной прокуратуры добились в суде устранения незаконных действий администрации города Щучье по бездействию с квартирой умершего гражданина. Информация появилась на сайте областного ведомства.
«Администрацией города Щучье не принимались меры, необходимые для перевода квартиры в муниципальную собственность, а также дальнейшей регистрации указанного права», — приводит подробности пресс-служба прокуратуры. Квартира после смерти владельца более года находилась в неопределенном статусе, содержание жилья не осуществлялось, наследников у умершего не было. Также в нее получили доступ посторонние лица.
Прокуратура обратилась в суд для устранения ситуации. В районном суде поддержали надзорное ведомство и решили признать незаконным бездействие муниципалитета. «На Администрацию города Щучье возложена обязанность принять в муниципальную собственность указанную квартиру, являющуюся выморочным имуществом», — сообщили в прокуратуре. Решение суда в законную силу не вступило.
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Сотрудники курганской районной прокуратуры добились в суде устранения незаконных действий администрации города Щучье по бездействию с квартирой умершего гражданина. Информация появилась на сайте областного ведомства. «Администрацией города Щучье не принимались меры, необходимые для перевода квартиры в муниципальную собственность, а также дальнейшей регистрации указанного права», — приводит подробности пресс-служба прокуратуры. Квартира после смерти владельца более года находилась в неопределенном статусе, содержание жилья не осуществлялось, наследников у умершего не было. Также в нее получили доступ посторонние лица. Прокуратура обратилась в суд для устранения ситуации. В районном суде поддержали надзорное ведомство и решили признать незаконным бездействие муниципалитета. «На Администрацию города Щучье возложена обязанность принять в муниципальную собственность указанную квартиру, являющуюся выморочным имуществом», — сообщили в прокуратуре. Решение суда в законную силу не вступило. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура обвинила чиновников курганского города в халатности. Это случилось после того, как на незаконченной стройке в Шумихе после падения получил травмы восьмилетний ребенок.