Трое тюменок прошли в полуфинал конкурса MAXIM. Фото

16 сентября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Тюменкам предстоит пройти кастинг в Москве Фото: Дарья Попова © URA.RU Три жительницы Тюмени прошли в полуфинал фотоконкурса от мужского журнала MAXIM, войдя в сотню самых красивых девушек по версии посетителей портала. Промежуточные итоги соревнования опубликованы на сайте издания. «Голосование завершено, всех участниц сотни ждем в Москву на кастинг! В число девушек с лучшим рейтингом вошли Валерия Митюшкина, Виктория Тишенская и Алена Тыченко (Тюмень)», — говорится на сайте конкурса Miss MAXIM. Девушкам, вошедшим в сотню лучших участниц, предстоит кастинг в столице России. На нем они поучаствуют в фотосессии, прямой эфир события можно будет увидеть в социальной сети «ВКонтакте». Таким образом организаторы хотят удостовериться, что участницы не фотошопили снимки, поданные на конкурс. В итоге будут выбраны 10 финалисток. Ранее URA.RU писало о тюменках, которые попытали свои силы в конкурсе от мужского журнала. К примеру, Виктория Тишенская была студенткой колледжа искусств и с детства занималась танцами, а Алена Тыченко трудится в «Росводоканал Тюмень». Валерия Митюшкина Фото: miss.maximonline.ru Виктория Тишенская Фото: miss.maximonline.ru Алена Тыченко Фото: miss.maximonline.ru

Три жительницы Тюмени прошли в полуфинал фотоконкурса от мужского журнала MAXIM, войдя в сотню самых красивых девушек по версии посетителей портала. Промежуточные итоги соревнования опубликованы на сайте издания. «Голосование завершено, всех участниц сотни ждем в Москву на кастинг! В число девушек с лучшим рейтингом вошли Валерия Митюшкина, Виктория Тишенская и Алена Тыченко (Тюмень)», — говорится на сайте конкурса Miss MAXIM. Девушкам, вошедшим в сотню лучших участниц, предстоит кастинг в столице России. На нем они поучаствуют в фотосессии, прямой эфир события можно будет увидеть в социальной сети «ВКонтакте». Таким образом организаторы хотят удостовериться, что участницы не фотошопили снимки, поданные на конкурс. В итоге будут выбраны 10 финалисток. Ранее URA.RU писало о тюменках, которые попытали свои силы в конкурсе от мужского журнала. К примеру, Виктория Тишенская была студенткой колледжа искусств и с детства занималась танцами, а Алена Тыченко трудится в «Росводоканал Тюмень».