15 сентября 2022

Трое тюменок прошли в полуфинал конкурса MAXIM. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лекция Марии Вискуновой в Большом. Екатеринбург, модель, макияж
Тюменкам предстоит пройти кастинг в Москве Фото:

Три жительницы Тюмени прошли в полуфинал фотоконкурса от мужского журнала MAXIM, войдя в сотню самых красивых девушек по версии посетителей портала. Промежуточные итоги соревнования опубликованы на сайте издания.

«Голосование завершено, всех участниц сотни ждем в Москву на кастинг! В число девушек с лучшим рейтингом вошли Валерия Митюшкина, Виктория Тишенская и Алена Тыченко (Тюмень)», — говорится на сайте конкурса Miss MAXIM.

Девушкам, вошедшим в сотню лучших участниц, предстоит кастинг в столице России. На нем они поучаствуют в фотосессии, прямой эфир события можно будет увидеть в социальной сети «ВКонтакте». Таким образом организаторы хотят удостовериться, что участницы не фотошопили снимки, поданные на конкурс. В итоге будут выбраны 10 финалисток.

Ранее URA.RU писало о тюменках, которые попытали свои силы в конкурсе от мужского журнала. К примеру, Виктория Тишенская была студенткой колледжа искусств и с детства занималась танцами, а Алена Тыченко трудится в «Росводоканал Тюмень».

Валерия Митюшкина
Фото:
Виктория Тишенская
Фото:
Алена Тыченко
Фото:

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Три жительницы Тюмени прошли в полуфинал фотоконкурса от мужского журнала MAXIM, войдя в сотню самых красивых девушек по версии посетителей портала. Промежуточные итоги соревнования опубликованы на сайте издания. «Голосование завершено, всех участниц сотни ждем в Москву на кастинг! В число девушек с лучшим рейтингом вошли Валерия Митюшкина, Виктория Тишенская и Алена Тыченко (Тюмень)», — говорится на сайте конкурса Miss MAXIM. Девушкам, вошедшим в сотню лучших участниц, предстоит кастинг в столице России. На нем они поучаствуют в фотосессии, прямой эфир события можно будет увидеть в социальной сети «ВКонтакте». Таким образом организаторы хотят удостовериться, что участницы не фотошопили снимки, поданные на конкурс. В итоге будут выбраны 10 финалисток. Ранее URA.RU писало о тюменках, которые попытали свои силы в конкурсе от мужского журнала. К примеру, Виктория Тишенская была студенткой колледжа искусств и с детства занималась танцами, а Алена Тыченко трудится в «Росводоканал Тюмень».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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