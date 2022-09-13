13 сентября 2022

Сотрудница «Росводоканала» из Тюмени участвует в конкурсе журнала MAXIM. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Телемост с Минстроем. Тюмень, росводоканал
Сотрудница компании решила попытать свои силы в конкурсе красоты Фото:

Тюменка Алена Тыченко — сотрудница компании «Росводоканал Тюмень», участвует в фотоконкурсе мужского журнала MAXIM. Снимки девушки опубликованы на сайте издания.

«Алена Тыченко, Тюмень. 27 лет», — такие данные приводятся в анкете участницы на сайте конкурса Miss MAXIM.

В настоящее время тюменка занимает 80 место среди 380 участниц соревнования. На страничке девушки в социальной сети «ВКонтакте» указано, что местом ее работы является компания «Росводоканал Тюмень».

Ранее URA.RU писало, что попытать свои силы в состязании от мужского журнала решились и другие жительницы Тюмени. Среди них таролог, реставратор автомобилей, руководитель строительного проекта и инженер.

Фото:

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Тюменка Алена Тыченко — сотрудница компании «Росводоканал Тюмень», участвует в фотоконкурсе мужского журнала MAXIM. Снимки девушки опубликованы на сайте издания. «Алена Тыченко, Тюмень. 27 лет», — такие данные приводятся в анкете участницы на сайте конкурса Miss MAXIM. В настоящее время тюменка занимает 80 место среди 380 участниц соревнования. На страничке девушки в социальной сети «ВКонтакте» указано, что местом ее работы является компания «Росводоканал Тюмень». Ранее URA.RU писало, что попытать свои силы в состязании от мужского журнала решились и другие жительницы Тюмени. Среди них таролог, реставратор автомобилей, руководитель строительного проекта и инженер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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