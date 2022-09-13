Сотрудница «Росводоканала» из Тюмени участвует в конкурсе журнала MAXIM. Фото

14 сентября 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Сотрудница компании решила попытать свои силы в конкурсе красоты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменка Алена Тыченко — сотрудница компании «Росводоканал Тюмень», участвует в фотоконкурсе мужского журнала MAXIM. Снимки девушки опубликованы на сайте издания. «Алена Тыченко, Тюмень. 27 лет», — такие данные приводятся в анкете участницы на сайте конкурса Miss MAXIM. В настоящее время тюменка занимает 80 место среди 380 участниц соревнования. На страничке девушки в социальной сети «ВКонтакте» указано, что местом ее работы является компания «Росводоканал Тюмень». Ранее URA.RU писало, что попытать свои силы в состязании от мужского журнала решились и другие жительницы Тюмени. Среди них таролог, реставратор автомобилей, руководитель строительного проекта и инженер. Фото: miss.maximonline.ru

Тюменка Алена Тыченко — сотрудница компании «Росводоканал Тюмень», участвует в фотоконкурсе мужского журнала MAXIM. Снимки девушки опубликованы на сайте издания. «Алена Тыченко, Тюмень. 27 лет», — такие данные приводятся в анкете участницы на сайте конкурса Miss MAXIM. В настоящее время тюменка занимает 80 место среди 380 участниц соревнования. На страничке девушки в социальной сети «ВКонтакте» указано, что местом ее работы является компания «Росводоканал Тюмень». Ранее URA.RU писало, что попытать свои силы в состязании от мужского журнала решились и другие жительницы Тюмени. Среди них таролог, реставратор автомобилей, руководитель строительного проекта и инженер.