Курганцы из-за плохой дороги обратились за помощью к Шумкову

Жители деревни Сосновка Курганской области написали обращение Шумкову с просьбой отремонтировать дорогу

18 сентября 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Жители курганской деревни пожаловались губернатору на плохую дорогу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители д. Сосновка Куртамышского муниципального округа к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову из-за плохой дороги. Обращение с просьбой о помощи опубликовала Лена Сереброва в паблике «Реальный Курган» соцсети «ВКонтакте». «Ранее у нас был совхоз „Приречный“, при его существовании были сделаны асфальтированные дороги. С использованием тяжелой техники дороги вышли из строя, были разбиты, ремонта не было. Мы обращались к новым хозяевам, просили помощи, но реакции не было никакой», — написано в обращении. По словам жителей, дорогу обещали отремонтировать, когда будут делать асфальт на город Куртамыш, но за три года никаких изменений не произошло. Также жители деревни пожаловались, что из-за закрытого медпункта им приходится ездить в больницу, но автобусы не ходят и таксисты отказываются ехать из-за плохой дороги. «Один раз в месяц приезжает передвижной автобус, но медики могут только измерить давление, а лекарства не продают из-за отсутствия сертификата», — пишут в обращении. В деревне проживает 43 человека. Ранее курганцы жаловались на нехватку автобусов. Некоторые жители села Введенское опаздывают на работу и на занятия в школе. Из-за этого чиновники проведут проверку и решат, нужны ли дополнительные рейсы.

Жители д. Сосновка Куртамышского муниципального округа к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову из-за плохой дороги. Обращение с просьбой о помощи опубликовала Лена Сереброва в паблике «Реальный Курган» соцсети «ВКонтакте». «Ранее у нас был совхоз „Приречный“, при его существовании были сделаны асфальтированные дороги. С использованием тяжелой техники дороги вышли из строя, были разбиты, ремонта не было. Мы обращались к новым хозяевам, просили помощи, но реакции не было никакой», — написано в обращении. По словам жителей, дорогу обещали отремонтировать, когда будут делать асфальт на город Куртамыш, но за три года никаких изменений не произошло. Также жители деревни пожаловались, что из-за закрытого медпункта им приходится ездить в больницу, но автобусы не ходят и таксисты отказываются ехать из-за плохой дороги. «Один раз в месяц приезжает передвижной автобус, но медики могут только измерить давление, а лекарства не продают из-за отсутствия сертификата», — пишут в обращении. В деревне проживает 43 человека. Ранее курганцы жаловались на нехватку автобусов. Некоторые жители села Введенское опаздывают на работу и на занятия в школе. Из-за этого чиновники проведут проверку и решат, нужны ли дополнительные рейсы.