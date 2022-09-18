Женщина ранее попадалась за рулем в нетрезвом состоянии Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) 57-летняя местная жительница за рулем автомобиля врезалась в трубу. Женщина находилась в нетрезвом состоянии.

«Сегодня у одного из проездов ДНТ „Надежда“ женщина съехала с дороги и наехала на трубу. В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 264.1 УК РФ», — сообщается в telegram-канале «Салехард Онлайн» со ссылкой на данные ГИБДД.

Женщина уже попадалась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ее задерживали в июле.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде (ЯНАО) на улице Чубынина столкнулись автомобили Hyundai и Honda. В ДТП пострадали два человека.