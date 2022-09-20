НАТО не собирается признавать готовящиеся референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне

Генсек НАТО считает нелегитимными готовящиеся референдумы
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
НАТО будет считать готовящиеся референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне о присоединении к РФ «нелегитимными». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Это дальнейшая эскалация… Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — указывается в заявлении Столтенберга, передает РИА «Новости».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Соответствующие референдумы пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября.
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