НАТО не собирается признавать готовящиеся референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Генсек НАТО считает нелегитимными готовящиеся референдумы Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

НАТО будет считать готовящиеся референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне о присоединении к РФ «нелегитимными». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Это дальнейшая эскалация… Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — указывается в заявлении Столтенберга, передает РИА «Новости».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Соответствующие референдумы пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября.

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НАТО будет считать готовящиеся референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне о присоединении к РФ «нелегитимными». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «Это дальнейшая эскалация… Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — указывается в заявлении Столтенберга, передает РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Соответствующие референдумы пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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