НАТО не собирается признавать готовящиеся референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне

20 сентября 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

Генсек НАТО считает нелегитимными готовящиеся референдумы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России НАТО будет считать готовящиеся референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне о присоединении к РФ «нелегитимными». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «Это дальнейшая эскалация… Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — указывается в заявлении Столтенберга, передает РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Соответствующие референдумы пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября.

НАТО будет считать готовящиеся референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне о присоединении к РФ «нелегитимными». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «Это дальнейшая эскалация… Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — указывается в заявлении Столтенберга, передает РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Соответствующие референдумы пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября.