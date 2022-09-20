Newsweek: Путин причинит американцам «много боли» этой зимой

Newsweek: американцы пострадают из-за высоких цен на газ

21 сентября 2022 в 04:36 Размер текста - 17 +

Американцы пострадают из-за высоких цен на газ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Цены на природный газ в США взлетели за последние несколько лет, и ситуация продолжает усугубляться. Об этом написала Анна Скиннер для американского еженедельного новостного журнала Newsweek. «Американцы могут увидеть скачок цен, поскольку температура понизится с приходом зимы. В отчете, опубликованном на прошлой неделе Национальной ассоциацией директоров по оказанию помощи в области энергетики (NEADA), прогнозировалось, что цены на газ могут вырасти в среднем на 17% по сравнению с 2021 годом и более чем на 35% по сравнению с ценами на 2020—2021 годы», — передает СМИ. Исполнительный директор NEADA Марк Вулф подчеркнул, что американцы испытывают стресс из-за высоких цен на топливо. «Много боли. Это второй год высоких цен на отопление домов. Повсюду страдают семьи с низким и средним доходом», — доложил Вулф CBS News. Ранее американская газета The Washington Post сообщила о том, что жители Европы начали воровать дрова, чтобы подготовиться к зиме без газа. СМИ написало о том, что в некоторых странах запасы дровяных и угольных печей почти полностью распроданы.

Цены на природный газ в США взлетели за последние несколько лет, и ситуация продолжает усугубляться. Об этом написала Анна Скиннер для американского еженедельного новостного журнала Newsweek. «Американцы могут увидеть скачок цен, поскольку температура понизится с приходом зимы. В отчете, опубликованном на прошлой неделе Национальной ассоциацией директоров по оказанию помощи в области энергетики (NEADA), прогнозировалось, что цены на газ могут вырасти в среднем на 17% по сравнению с 2021 годом и более чем на 35% по сравнению с ценами на 2020—2021 годы», — передает СМИ. Исполнительный директор NEADA Марк Вулф подчеркнул, что американцы испытывают стресс из-за высоких цен на топливо. «Много боли. Это второй год высоких цен на отопление домов. Повсюду страдают семьи с низким и средним доходом», — доложил Вулф CBS News. Ранее американская газета The Washington Post сообщила о том, что жители Европы начали воровать дрова, чтобы подготовиться к зиме без газа. СМИ написало о том, что в некоторых странах запасы дровяных и угольных печей почти полностью распроданы.