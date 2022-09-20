20 сентября 2022

Newsweek: Путин причинит американцам «много боли» этой зимой

Newsweek: американцы пострадают из-за высоких цен на газ
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Американцы пострадают из-за высоких цен на газ Фото:
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Газовый кризис в Европе

Цены на природный газ в США взлетели за последние несколько лет, и ситуация продолжает усугубляться. Об этом написала Анна Скиннер для американского еженедельного новостного журнала Newsweek.

«Американцы могут увидеть скачок цен, поскольку температура понизится с приходом зимы. В отчете, опубликованном на прошлой неделе Национальной ассоциацией директоров по оказанию помощи в области энергетики (NEADA), прогнозировалось, что цены на газ могут вырасти в среднем на 17% по сравнению с 2021 годом и более чем на 35% по сравнению с ценами на 2020—2021 годы», — передает СМИ.

Исполнительный директор NEADA Марк Вулф подчеркнул, что американцы испытывают стресс из-за высоких цен на топливо. «Много боли. Это второй год высоких цен на отопление домов. Повсюду страдают семьи с низким и средним доходом», — доложил Вулф CBS News.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила о том, что жители Европы начали воровать дрова, чтобы подготовиться к зиме без газа. СМИ написало о том, что в некоторых странах запасы дровяных и угольных печей почти полностью распроданы.

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Цены на природный газ в США взлетели за последние несколько лет, и ситуация продолжает усугубляться. Об этом написала Анна Скиннер для американского еженедельного новостного журнала Newsweek. «Американцы могут увидеть скачок цен, поскольку температура понизится с приходом зимы. В отчете, опубликованном на прошлой неделе Национальной ассоциацией директоров по оказанию помощи в области энергетики (NEADA), прогнозировалось, что цены на газ могут вырасти в среднем на 17% по сравнению с 2021 годом и более чем на 35% по сравнению с ценами на 2020—2021 годы», — передает СМИ. Исполнительный директор NEADA Марк Вулф подчеркнул, что американцы испытывают стресс из-за высоких цен на топливо. «Много боли. Это второй год высоких цен на отопление домов. Повсюду страдают семьи с низким и средним доходом», — доложил Вулф CBS News. Ранее американская газета The Washington Post сообщила о том, что жители Европы начали воровать дрова, чтобы подготовиться к зиме без газа. СМИ написало о том, что в некоторых странах запасы дровяных и угольных печей почти полностью распроданы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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