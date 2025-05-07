Дачников предупредили о цветке, который нельзя выращивать на садовом участке

Дачники могут получить штраф и даже срок за выращивание на участке вьюнка — ипомеи трехцветной. Об этом рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Наталья Свечникова.
«Если проверка обнаружит на участке больше десяти растений ипомеи трехцветной, то дачника могут арестовать на 15 суток или будет штраф пять тысяч рублей. Уголовная ответственность сроком до двух лет грозит гражданам, на чьих участках обнаружено свыше 100 вьюнов. За хранение также грозит уголовное наказание», — передает издание «Прайм» слова Свечниковой.
Ипомея трехцветная включена в список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Во вьюне имеется запрещенное вещество эргин, отметила Свечникова.
Ранее сообщалось, что узнать ипомею трехцветную можно по голубым цветкам с золотистым центром, но встречаются варианты с лилово-белыми, розово-белыми и сине-бело-розовыми цветками. Существуют еще сорта Синяя Звезда, Небесно-Голубой, Летающая Тарелка и Леденец, за которые можно получить большие штрафы.
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