Трамп признался, что не знал о запрете на участие России в чемпионате мира

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Возвращение россиян на чемпионат мира проституирует урегулирование украинского кризиса, уверен Дональд Трамп
Возвращение россиян на чемпионат мира проституирует урегулирование украинского кризиса, уверен Дональд Трамп Фото:

Президент США Дональд Трамп признался, что не знал о действующем запрете на участие сборной РФ по футболу в чемпионате мира. При этом глава Белого дома не стал комментировать решение международных футбольных организаций об отстранении россиян, подчеркнув, что получил эту информацию впервые.

«Я не знал, что Россия не играет. Это новость для меня», — Дональда Трампа цитирует РИА новости.

Ранее ФИФА подтвердила, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах из-за санкций, введенных после событий 2022 года. В организации отмечают, что решение распространяется на все официальные соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА до завершения спецоперации на Украине.

По мнению Президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, процесс возвращения россиян к участию в международных первенствах не будет быстрым, отмечает RT. Сейчас в Международном олимпийском комитете обсуждают с федерациями по зимним видам спорта участие спортсменов из РФ и Белоруссии в Олимпиаде-2026, указывает «Национальная служба новостей».

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Президент США Дональд Трамп признался, что не знал о действующем запрете на участие сборной РФ по футболу в чемпионате мира. При этом глава Белого дома не стал комментировать решение международных футбольных организаций об отстранении россиян, подчеркнув, что получил эту информацию впервые. «Я не знал, что Россия не играет. Это новость для меня», — Дональда Трампа цитирует РИА новости. Ранее ФИФА подтвердила, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах из-за санкций, введенных после событий 2022 года. В организации отмечают, что решение распространяется на все официальные соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА до завершения спецоперации на Украине. По мнению Президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, процесс возвращения россиян к участию в международных первенствах не будет быстрым, отмечает RT. Сейчас в Международном олимпийском комитете обсуждают с федерациями по зимним видам спорта участие спортсменов из РФ и Белоруссии в Олимпиаде-2026, указывает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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