Власти Херсона заявили, что регион станет частью РФ в ближайшее время

Херсонская область станет субъектом России в ближайшее время. Об этом заявил член военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Мое личное мнение: это произойдет в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдем в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь. Ход событий изменить или переломить уже невозможно, несмотря на все попытки Украины», — сказал Стремоусов в беседе с РИА «Новости».
На освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины проходят референдумы о присоединении к РФ. Голосование будет идти с 23 по 27 сентября. На данный момент явка на референдум в Херсонской области уже превысила 50%. На референдумах присутствуют более 133 иностранных наблюдателей, пишет RT.
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Херсонская область станет субъектом России в ближайшее время. Об этом заявил член военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Мое личное мнение: это произойдет в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдем в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь. Ход событий изменить или переломить уже невозможно, несмотря на все попытки Украины», — сказал Стремоусов в беседе с РИА «Новости». На освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины проходят референдумы о присоединении к РФ. Голосование будет идти с 23 по 27 сентября. На данный момент явка на референдум в Херсонской области уже превысила 50%. На референдумах присутствуют более 133 иностранных наблюдателей, пишет RT.