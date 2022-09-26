Власти Херсона заявили, что регион станет частью РФ в ближайшее время

26 сентября 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Вхождение в состав РФ принесет Херсону мирную жизнь, считает Кирилл Стремоусов Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Херсонская область станет субъектом России в ближайшее время. Об этом заявил член военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Мое личное мнение: это произойдет в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдем в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь. Ход событий изменить или переломить уже невозможно, несмотря на все попытки Украины», — сказал Стремоусов в беседе с РИА «Новости». На освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины проходят референдумы о присоединении к РФ. Голосование будет идти с 23 по 27 сентября. На данный момент явка на референдум в Херсонской области уже превысила 50%. На референдумах присутствуют более 133 иностранных наблюдателей, пишет RT.

Херсонская область станет субъектом России в ближайшее время. Об этом заявил член военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Мое личное мнение: это произойдет в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдем в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь. Ход событий изменить или переломить уже невозможно, несмотря на все попытки Украины», — сказал Стремоусов в беседе с РИА «Новости». На освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины проходят референдумы о присоединении к РФ. Голосование будет идти с 23 по 27 сентября. На данный момент явка на референдум в Херсонской области уже превысила 50%. На референдумах присутствуют более 133 иностранных наблюдателей, пишет RT.