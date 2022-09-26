Власти Херсона заявили, что регион станет частью РФ в ближайшее время

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Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
Вхождение в состав РФ принесет Херсону мирную жизнь, считает Кирилл Стремоусов Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Херсонская область станет субъектом России в ближайшее время. Об этом заявил член военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Мое личное мнение: это произойдет в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдем в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь. Ход событий изменить или переломить уже невозможно, несмотря на все попытки Украины», — сказал Стремоусов в беседе с РИА «Новости».

На освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины проходят референдумы о присоединении к РФ. Голосование будет идти с 23 по 27 сентября. На данный момент явка на референдум в Херсонской области уже превысила 50%. На референдумах присутствуют более 133 иностранных наблюдателей, пишет RT.

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Херсонская область станет субъектом России в ближайшее время. Об этом заявил член военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Мое личное мнение: это произойдет в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдем в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь. Ход событий изменить или переломить уже невозможно, несмотря на все попытки Украины», — сказал Стремоусов в беседе с РИА «Новости». На освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины проходят референдумы о присоединении к РФ. Голосование будет идти с 23 по 27 сентября. На данный момент явка на референдум в Херсонской области уже превысила 50%. На референдумах присутствуют более 133 иностранных наблюдателей, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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