Пьяный пермяк разбил чужое авто и уснул на капоте

27 сентября 2022 в 10:47 Размер текста - 17 +

Мужчина разбил лобовое стекло и зеркало заднего вида Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Куеде (Пермский край) полицейские нашли спящего местного жителя на капоте разбитого авто марки «Форд». Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, мужчина, будучи пьяным, начал бить чужое авто металлическим предметом и потом уснул на капоте этой же машины. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «При выходе из магазина, где он приобрел очередную партию спиртного, он увидел на стоянке „Форд“. Вследствие внезапного чувства гнева, фигурант, используя металлический предмет, разбил лобовое стекло, зеркала заднего вида, повредил молдинг автомобиля. От физической активности мужчина быстро устал, прилег на капот автомобиля и заснул», — говорится на сайте. Как сообщается, мужчина был в запое около двух дней. Когда его нашли спящим на разбитом авто, он плохо ориентировался в пространстве, а также не имел при себе документов. Нанесенный ущерб оценен в более, чем 160 тыс. рублей. Расследование дела на данный момент продолжается.

В Куеде (Пермский край) полицейские нашли спящего местного жителя на капоте разбитого авто марки «Форд». Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, мужчина, будучи пьяным, начал бить чужое авто металлическим предметом и потом уснул на капоте этой же машины. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «При выходе из магазина, где он приобрел очередную партию спиртного, он увидел на стоянке „Форд“. Вследствие внезапного чувства гнева, фигурант, используя металлический предмет, разбил лобовое стекло, зеркала заднего вида, повредил молдинг автомобиля. От физической активности мужчина быстро устал, прилег на капот автомобиля и заснул», — говорится на сайте. Как сообщается, мужчина был в запое около двух дней. Когда его нашли спящим на разбитом авто, он плохо ориентировался в пространстве, а также не имел при себе документов. Нанесенный ущерб оценен в более, чем 160 тыс. рублей. Расследование дела на данный момент продолжается.