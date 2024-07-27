Челябинцы спасли пермских туристов, потерявших лодки на горной реке. Фото

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Туристы остались без плавсредств из-за подъема воды в горной реке
Туристы остались без плавсредств из-за подъема воды в горной реке Фото:

Сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области эвакуировали местных и пермских туристов, которые остались без лодок и катамаранов, когда сплавлялись по реке Юрюзань. Об этом рассказали представители спасателей.

«26 и 27 июля спасатели Усть-Катавского отряда эвакуировали в город семь челябинцев и 20 туристов из Пермского края. Из туристов никто не пострадал, а вот катамараны и сапборды унесло ниже по течению реки Юрюзань в неизвестном направлении», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале спасателей.

По данным спасателей, сплавщики оказались в сложной ситуации, поскольку не учли подъем уровня воды в реке. Также они неудачно выбрали место для ночевки, поэтому потеряли плавсредства и оказались вдали от населенных пунктов.

В Челябинской области спасли пермских туристов на реке Юрюзань
В Челябинской области спасли пермских туристов на реке Юрюзань
Фото:

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Сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области эвакуировали местных и пермских туристов, которые остались без лодок и катамаранов, когда сплавлялись по реке Юрюзань. Об этом рассказали представители спасателей. «26 и 27 июля спасатели Усть-Катавского отряда эвакуировали в город семь челябинцев и 20 туристов из Пермского края. Из туристов никто не пострадал, а вот катамараны и сапборды унесло ниже по течению реки Юрюзань в неизвестном направлении», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале спасателей. По данным спасателей, сплавщики оказались в сложной ситуации, поскольку не учли подъем уровня воды в реке. Также они неудачно выбрали место для ночевки, поэтому потеряли плавсредства и оказались вдали от населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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