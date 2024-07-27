Сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области эвакуировали местных и пермских туристов, которые остались без лодок и катамаранов, когда сплавлялись по реке Юрюзань. Об этом рассказали представители спасателей.
«26 и 27 июля спасатели Усть-Катавского отряда эвакуировали в город семь челябинцев и 20 туристов из Пермского края. Из туристов никто не пострадал, а вот катамараны и сапборды унесло ниже по течению реки Юрюзань в неизвестном направлении», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале спасателей.
По данным спасателей, сплавщики оказались в сложной ситуации, поскольку не учли подъем уровня воды в реке. Также они неудачно выбрали место для ночевки, поэтому потеряли плавсредства и оказались вдали от населенных пунктов.
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