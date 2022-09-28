Тюменские власти рассказали, кто из женщин подлежит мобилизации

Военком: тюменки могут быть мобилизованы

В основном призываться будут медицинские работники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Тюменский военком Алексей Куличков рассказал, какие женщины могут быть призваны для службы в российских войсках. Об этом стало известно журналистам.

«Жительницы региона подлежат призыву только в возрасте до 45 лет, но в настоящий момент данная категория граждан не призывается. Для такой категории существуют отдельные воинские должности, через пункты отбора на контракт, в большинстве случаев это медицинские работники», — передает издание 72.RU сообщение от информационного центра правительства области.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменский военком рассказал, какие категории граждан в настоящий момент не подлежат призыву. Важно внимание уделяется тому, какое здоровье у гражданина и наличию детей. Также агентство писало о том, какие вещи необходимо взять с собой призванным тюменцам. Среди них одежда, медикаменты и канцелярия.