28 сентября 2022

Тюменские власти рассказали, кто из женщин подлежит мобилизации

Военком: тюменки могут быть мобилизованы
© Служба новостей «URA.RU»
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В основном призываться будут медицинские работники Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Тюменский военком Алексей Куличков рассказал, какие женщины могут быть призваны для службы в российских войсках. Об этом стало известно журналистам.

«Жительницы региона подлежат призыву только в возрасте до 45 лет, но в настоящий момент данная категория граждан не призывается. Для такой категории существуют отдельные воинские должности, через пункты отбора на контракт, в большинстве случаев это медицинские работники», — передает издание 72.RU сообщение от информационного центра правительства области.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменский военком рассказал, какие категории граждан в настоящий момент не подлежат призыву. Важно внимание уделяется тому, какое здоровье у гражданина и наличию детей. Также агентство писало о том, какие вещи необходимо взять с собой призванным тюменцам. Среди них одежда, медикаменты и канцелярия.

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Тюменский военком Алексей Куличков рассказал, какие женщины могут быть призваны для службы в российских войсках. Об этом стало известно журналистам. «Жительницы региона подлежат призыву только в возрасте до 45 лет, но в настоящий момент данная категория граждан не призывается. Для такой категории существуют отдельные воинские должности, через пункты отбора на контракт, в большинстве случаев это медицинские работники», — передает издание 72.RU сообщение от информационного центра правительства области. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменский военком рассказал, какие категории граждан в настоящий момент не подлежат призыву. Важно внимание уделяется тому, какое здоровье у гражданина и наличию детей. Также агентство писало о том, какие вещи необходимо взять с собой призванным тюменцам. Среди них одежда, медикаменты и канцелярия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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