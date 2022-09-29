При строительстве пермского детского сада похитили 13 млн

30 сентября 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Похищенные деньги предприниматель потратил на личные нужды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае осудят предпринимателя, который должен был построить детский сад в поселке Коса, но вместо этого похитил 13 миллионов рублей. Подробности о совершенном преступлении рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «Предприниматель выиграл конкурс на строительство детского сада в Косе, стоимость контракта составила более 70 млн рублей. мужчина создал видимость проведения строительных работ, наняв рабочих без оформления трудового договора. Также он составил смету на выполнение работ на сумму порядка 13 млн руб. Работы выполнены не были, а деньги фигурант потратил на личные нужды», — рассказали в полиции. Когда срок выполнения контракта подошел к концу детский сад не был построен. Полицейские возбудили в отношении предпринимателя уголовное дело по статье «Мошенничество», сейчас он находится под домашним арестом.

В Пермском крае осудят предпринимателя, который должен был построить детский сад в поселке Коса, но вместо этого похитил 13 миллионов рублей. Подробности о совершенном преступлении рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «Предприниматель выиграл конкурс на строительство детского сада в Косе, стоимость контракта составила более 70 млн рублей. мужчина создал видимость проведения строительных работ, наняв рабочих без оформления трудового договора. Также он составил смету на выполнение работ на сумму порядка 13 млн руб. Работы выполнены не были, а деньги фигурант потратил на личные нужды», — рассказали в полиции. Когда срок выполнения контракта подошел к концу детский сад не был построен. Полицейские возбудили в отношении предпринимателя уголовное дело по статье «Мошенничество», сейчас он находится под домашним арестом.