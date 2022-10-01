Европейцы пришли в ярость из-за новых санкций против РФ

01 октября 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

Часть жителей Европы не оценила введение Еврокомиссией нового пакета санкций против России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жители Европы негодуют после объявления Евросоюзом нового пакета санкций против России. Европейские пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) выразили свое мнение в комментариях под постом Еврокомиссии. URA.RU приводит комментарий со встроенным переводом. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете санкций против России. Одним из новых ограничений будет являться введение порога цен на российскую нефть. Кроме того, Еврокомиссия планирует запретить гражданам стран Евросоюза занимать руководящие должности в российских компаниях. Некоторые призывают к проведению переговоров западных лидеров с Россией Скриншот из социальной сети Twitter (Заблокирован на территории РФ) Off_Your_Knees считает, что России не нужны европейские специалисты Скриншот из социальной сети Twitter (Заблокирован на территории РФ) BrianDOC призывает Еврокомиссию тщательнее обдумывать санкции против России Скриншот из социальной сети Twitter (Заблокирован на территории РФ) windierpotato полагает, что новые санкции поспособствуют укреплению связей между Россией и Китаем Скриншот из социальной сети Twitter (Заблокирован на территории РФ) essedi_76 считает, что ранее введенные санкции против России не были эффективны Скриншот из социальной сети Twitter (Заблокирован на территории РФ) Lux3TV оценил деятельность Урсулы фон дер Ляйен на посте министра Германии Скриншот из социальной сети Twitter (Заблокирован на территории РФ) TerryDemetriou выразил обеспокоенность по поводу состояния европейской экономики Скриншот из социальной сети Twitter (Заблокирован на территории РФ) NordPoor считает, что Европе грозит утечка интеллектуальной силы Скриншот из социальной сети Twitter (Заблокирован на территории РФ) FowlCatcher полагает, что европейские санкции против России имеют обратный эффект Скриншот из социальной сети Twitter (Заблокирован на территории РФ) Страны Запада начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине. Последний объявленный пакет санкций является восьмым по счету с 24 февраля. Новые антироссийские санкции связаны с проведением Россией референдумов на Донбассе.

Жители Европы негодуют после объявления Евросоюзом нового пакета санкций против России. Европейские пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) выразили свое мнение в комментариях под постом Еврокомиссии. URA.RU приводит комментарий со встроенным переводом. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете санкций против России. Одним из новых ограничений будет являться введение порога цен на российскую нефть. Кроме того, Еврокомиссия планирует запретить гражданам стран Евросоюза занимать руководящие должности в российских компаниях. Страны Запада начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине. Последний объявленный пакет санкций является восьмым по счету с 24 февраля. Новые антироссийские санкции связаны с проведением Россией референдумов на Донбассе.