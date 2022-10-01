Европейцы пришли в ярость из-за новых санкций против РФ

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Виды Стокгольма. Швеция, флаг евросоюза, европа, стокгольмская ратуша
Часть жителей Европы не оценила введение Еврокомиссией нового пакета санкций против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Европы негодуют после объявления Евросоюзом нового пакета санкций против России. Европейские пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) выразили свое мнение в комментариях под постом Еврокомиссии. URA.RU приводит комментарий со встроенным переводом.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете санкций против России. Одним из новых ограничений будет являться введение порога цен на российскую нефть. Кроме того, Еврокомиссия планирует запретить гражданам стран Евросоюза занимать руководящие должности в российских компаниях.

Некоторые призывают к проведению переговоров западных лидеров с Россией
Off_Your_Knees считает, что России не нужны европейские специалисты
BrianDOC призывает Еврокомиссию тщательнее обдумывать санкции против России
windierpotato полагает, что новые санкции поспособствуют укреплению связей между Россией и Китаем
essedi_76 считает, что ранее введенные санкции против России не были эффективны
Lux3TV оценил деятельность Урсулы фон дер Ляйен на посте министра Германии
TerryDemetriou выразил обеспокоенность по поводу состояния европейской экономики
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FowlCatcher полагает, что европейские санкции против России имеют обратный эффект

Страны Запада начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине. Последний объявленный пакет санкций является восьмым по счету с 24 февраля. Новые антироссийские санкции связаны с проведением Россией референдумов на Донбассе.

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Жители Европы негодуют после объявления Евросоюзом нового пакета санкций против России. Европейские пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) выразили свое мнение в комментариях под постом Еврокомиссии. URA.RU приводит комментарий со встроенным переводом. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете санкций против России. Одним из новых ограничений будет являться введение порога цен на российскую нефть. Кроме того, Еврокомиссия планирует запретить гражданам стран Евросоюза занимать руководящие должности в российских компаниях. Страны Запада начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине. Последний объявленный пакет санкций является восьмым по счету с 24 февраля. Новые антироссийские санкции связаны с проведением Россией референдумов на Донбассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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